La Promessa Anticipazioni 30 maggio 2023: Tomas è stato assassinato. Jana è sotto accusa!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 maggio 2023 su Canale. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che il cadavere di Tomas verrà trovato nella serra. Petra punterà il dito contro Jana, la nuova arrivata.

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 maggio 2023 alle ore 14.45 su Canale5, tutta la tenuta è in subbuglio per la morte di Tomas. Le Anticipazioni della nuova Soap ci rivelano che il cadavere del giovane Lujan verrà ritrovato nella serra. Nonostante Cruz cerchi di convincere il marito a non farlo, Don Alonso decide di chiamare la Guardia Civile per indagare. Il sergente Corrado arriverà alla tenuta e comincerà a interrogare i presenti. Petra accuserà Jana, la nuova arrivata e la ragazza affronterà l'interrogatorio con grande integrità ma dovrà ovviamente mentire. La giovane tenterà pure di rimettere al dito di Tomas la sua fede ma purtroppo verrà scoperta. Intanto Jimena, ormai vedova, comunicherà a tutti di voler lasciare La Promessa ma sua suocera cercherà di trattenerla.

Anticipazioni La Promessa: Tomas è morto. Il suo cadavere viene ritrovato nella serra

La prima puntata de La Promessa si è aperta con un matrimonio con omicidio. La tenuta si è tinta di sangue ed è in pieno scompiglio. Il cadavere del povero Tomas, verrà ritrovato nella serra e suo padre Alonso, come tutti in casa, saranno disperati. Pia avrà un malore in cucina e il personale penserà che la governante sia sotto shock. La donna avrà però un grande segreto da mantenere, che per il momento non potrà rivelare a nessuno. Anche Cruz ha un grande mistero da tenere per sé: ha ucciso lei il primogenito di suo marito. La marchesa cercherà di evitare che il suo consorte chiami la Guardia Civile ma purtroppo non riuscirà a impedire che Alonso indaghi sulla morte del figlio.

La Promessa Anticipazioni: Petra accusa Jana

Alla tenuta La Promessa arriverà il colonnello Corrado Funes, che comincerà a indagare a fondo su chi possa essere l'assassino del giovane Tomas. Il Funes impedirà agli abitanti della tenuta di lasciare la grande villa; il colpevole è sicuramente tra loro. Jana, sconvolta da quanto successo, cercherà di rimettere la fede al dito al povero Lujan ma purtroppo per lei, non riuscirà a farlo. Qualcuno la sorprenderà prima che possa riuscirci. Petra, la cameriera personale di Cruz, non si farà alcuno scrupolo di accusare Jana, di cui non ha mai avuto simpatia, sin dal momento del suo arrivo in casa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana si difende dalle accuse di Petra

Jana verrà interrogata dal Funes e dovrà difendersi dalle accuse di Petra. La ragazza, al corrente di qualcosa che non può rivelare a nessuno – ovvero di aver parlato con Tomas la notte prima del suo assassinio – affronterà l'interrogatorio con grande coraggio e non si lascerà scappare nulla. Dovrà ovviamente mentire, soprattutto quando Corrado chiederà che fine abbia fatto la fede di Tomas, sparita nel nulla. Jimena, ormai vedova, rivelerà di voler tornare al più presto a casa sua ma Cruz – che sicuramente avrà qualche altro piano malefico in mente – le chiederà di rimanere ma prima spingerà Manuel, suo figlio, a mettere la testa a posto e a prepararsi per occuparsi degli affari di famiglia. Morto suo fratello maggiore, ora è lui l'erede della grande e ricca famiglia. Il ragazzo le risponderà di non aver alcun interesse a prendere in mano le redini della tenuta e di essere interessato solo al volo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.