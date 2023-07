La Promessa Anticipazioni 3 luglio 2023: Jimena torna alla tenuta. Manuel è spacciato?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 3 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jimena torna alla tenuta e la cosa preoccupa moltissimo Manul. Intanto Curro tratta con disprezzo Jana ma la ragazza non demorde.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap spagnola, in onda su Canale5 alle ore 14.45, Manuel sarà sconvolto dal ritorno di Jimena alla tenuta. Il marchesino si sentirà stretto in una morsa e discuterà con la sua futura sposa, del destino che i loro genitori hanno scritto per loro. Intanto Jana cercherà di tenersi lontana da lui e di concentrarsi totalmente su Curro. La ragazza si renderà però conto che suo fratello è diventato viziato e intrattabile, tanto da trattarla con disprezzo. Pia penserà di abortire mentre Simona sarà ancora alla ricerca della cuoca fantasma. Mauro e Leonor continueranno invece a vivere la loro storia d'amore segreta.

Anticipazioni La Promessa: Manuel incastrato. Jimena torna alla tenuta

Manuel ha detto no al matrimonio combinato dai suoi genitori e non ha alcuna intenzione di sposare la vedova di suo fratello. Sua madre ha però ben altri progetti per lui e, per salvare la famiglia dalla bancarotta, è pronta a sacrificare suo figlio. Manuel si renderà conto di avere le spalle al muro quando Jimena tornerà alla tenuta. I due ragazzi si confesseranno le loro perplessità su queste nozze combinate e di cui non sembreranno entusiasti. Riusciranno a liberarsi di questo giogo terribile?

La Promessa Anticipazioni: Jana cerca di legare con Curro

Jana ha incontrato Curro finalmente. La ragazza si renderà però conto che il giovane non ha alcuna intenzione di concederle neanche un parola e la tratterà con grande disprezzo. La cameriera ne sarà delusa ma non si lascerà abbattere: suo fratello dovrà scoprire la verità il prima possibile. Jana però avrà un'altra operazione da portare a termine, ovvero tenersi lontana da Manuel. Simona intanto cercherà di scoprire chi sia la misteriosa cuoca che si aggira per le cucine e inizierà ad avere qualche sospetto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia pensa di abortire

Pia sarà molto preoccupata per la sua condizione, che la sta mettendo in grande difficoltà. La governante comincerà a prendere in seria considerazione l'aborto. Jana le prometterà di sostenerla in questo momento particolare e complicato. Intanto Mauro e Leonor, con la complicità di Teresa – che ha deciso di farsi da parte e persino di coprirli - continueranno a vivere la loro storia d'amore. Ma qualcuno potrebbe scoprirli molto presto. Cruz, leggendo il giornale, verrà a sapere che Manuel ha vinto la Coppa De Los Pedroches e, furiosa, dovrà prendere veloci provvedimenti.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.