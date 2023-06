La Promessa Anticipazioni 30 giugno 2023: Jana incontra Curro e si allontana da Manuel. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana si allontanerà da Manuel e si troverà faccia a faccia con Curro. Il ragazzo non la riconoscerà anzi la tratterà con disprezzo.

Jana prenderà una decisione spiazzante sul suo rapporto con Manuel. Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 30 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che la protagonista della Soap darà retta ai consigli di Maria e si allontanerà dal Lujan. La ragazza deciderà di mettere un freno ai suoi sentimenti per il marchese, che potrebbero essere molto pericolosi per lei e per il suo piano. A darle la spinta finale e farle percorrere questa strada sarà pure il ritorno di Curro. I due si troveranno finalmente faccia a faccia ma il giovane non riconoscerà sua sorella, anzi la tratterà con disprezzo. Intanto Simona e Candela troveranno delle empanadillas in cucina e Candela si convincerà che il cuoco sia il fantasma della marchesa, la prima moglie di Don Alonso. Simona invece seguirà un'altra pista, decisamente meno spiritista. Teresa conforterà Pia, molto spaventata per la sua condizione.

Anticipazioni La Promessa: Jana si allontana da Manuel

Manuel ha detto no al matrimonio con Jimena e ha confidato a Jana le sue preoccupazioni. Il dialogo tra i due è stato lungamente e attentamente osservato da Maria. La Fernandez, preoccupata per la sua amica, ha cercato di metterla in guardia, ricordandole che le relazioni tra nobili e camerieri non hanno mai buon fine. Jana comincerà a pensare che la ragazza abbia ragione e prenderà le distanze dal marchese. La giovane si convincerà che il suo rapporto con Manuel non porterà da nessuna parte e anzi potrebbe pure ostacolare la sua missione.

La Promessa Anticipazioni: Curro tratta Jana con disprezzo

Jana si allontanerà da Manuel anche per concentrarsi più che può sul suo obiettivo di ritrovare suo fratello e di scoprire chi sia l'assassino di sua madre. La ragazza sarà contentissima per il ritorno di Curro alla tenuta ma quando sarà davanti a lui, si renderà conto che il marchesino non solo non la riconosce ma sembra proprio disprezzarla. Intanto Manuel darà a Catalina i soldi vinti alla Coppa de Los Pedroches e le dirà di usarli per la Promessa mentre Mauro e Leonor, finalmente riuniti, vorranno recuperare il tempo perduto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Un fantasma in cucina? Candela e Simona indagano

Simona e Candela cercheranno ancora di capire chi sia la misteriosa cuoca che cucina di nascosto alla tenuta. Le due cameriere rimarranno totalmente senza parole quando troveranno delle deliziose empanadillas condite con la menta. Questo particolare ingrediente convincerà Candela che a cucinare sia il fantasma della defunta marchesa mentre Simona seguirà un'altra pista: delle tracce di sangue. Intanto Teresa consolerà Pia, particolarmente triste e preoccupata per la sua condizione. Anche Candela cercherà di sollevare il morale alla governante e lei gliene sarà molto grata, ringraziandola ancora per le scarpette che le ha regalato per il bambino in arrivo. Curro intanto proporrà a tutti di fare un picnic al fiume e la famiglia ne sarà entusiasta. Tutti si prepareranno alla giornata insieme, tranne Cruz, che non smetterà di trattare con disprezzo suo nipote.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 26 al 30 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.