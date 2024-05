La Promessa Anticipazioni: la Soap raddoppia il suo appuntamento su Canale5. Ecco da quando

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo per La Promessa. La Soap di Canale5 raddoppia il suo appuntamento e ci farà compagnia per quasi due ore. Ma da quando? Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa estate 2024.

Fan de La Promessa siete pronti a festeggiare? Sono in arrivo grandi novità per la Soap di Canale5 con protagonisti Jana, Manuel, Curro, Catalina, Cruz e Don Alonso. Dalla prossima settimana raddoppierà l’appuntamento con le vicende amorose della tenuta dei Lujàn. Le puntate lasceranno la loro consueta fascia oraria di trasmissione, per spostarsi subito dopo Endless Love e durare quasi due ore. Scopriamo insieme i dettagli ma soprattutto quando tutto questo diventerà realtà.

La Promessa: La Soap anticipa e raddoppia il suo appuntamento su Canale5

Dopo il cambio di programmazione della scorsa settimana, La Promessa subirà una nuova modifica nel palinsesto. La Soap non andrà più in onda alle 16.20 dopo Uomini e Donne ma dal 27 maggio 2024 sarà anticipata al dopo pranzo, o meglio alle ore 14.55. Le avventure di Jana e di Manuel prenderanno il posto della trasmissione di Maria De Filippi, che andrà – come di consuetudine – in pausa. Per tutta l’estate, salvo cambiamenti di cui vi terremo prontamente aggiornati, le storie d’amore della tenuta dei Lujàn ci faranno compagnia sino alle 16.59 circa, per un totale di quasi due ore.

La Promessa: un successo che continua anche in Spagna

La Promessa ha saputo conquistare i fan italiani come quelli spagnoli. La Soap è freschissima ed è ancora in corso in Spagna, dove stanno andando in onda i nuovi episodi della terza stagione. In Italia siamo ancora alla seconda ma con questo cambio di programmazione, di cui vi abbiamo parlato sopra, ci faranno recuperare terreno. Per i fan sarà sicuramente una bella notizia visto le critiche che, durante quest’anno, sono fioccate riguardo al poco spazio lasciato alla Soap nel palinsesto di Canale5.

La Promessa avrà finalmente libero sfogo e per tutta l’estate, salvo modifiche della Rete, sarà trasmessa per circa due ore. Probabilmente si tornerà alla programmazione autunnale a settembre, con il ritorno della striscia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi e di Uomini e Donne. Usiamo il condizionale perché non abbiamo ancora certezza di come sarà il palinsesto Mediaset del 2024/2025 e se la Soap, visto i buoni ascolti, possa ottenere qualche spazietto in più rispetto ai pochi minuti in cui è stata relegata per tutta la stagione invernale.

Ecco dunque la programmazione daytime di Canale5 dal 27 maggio 2024:

Beautiful ore 13.45/13.50

ore 13.45/13.50 Endless Love ore 14.00

ore 14.00 L’isola dei Famosi ore 14.30

ore 14.30 La Promessa ore 14.55

ore 14.55 Pomeriggio 5 ore 17.00

La Promessa Anticipazioni: Grandi novità per Jana e Manuel, attenzione Spoiler!

Nelle prossime puntate, molto più lunghe, de La Promessa, ci saranno grandi novità per Jana e Manuel. Cominciamo da Abel, un personaggio che abbiamo già conosciuto e che riuscirà a far battere il cuore della nostra protagonista, facendole dimenticare – per un po’ – il Lujàn. Ma quando Jimena avrà un aborto, l’amore tra i due sboccerà ancora una volta e li porterà a vivere un momento di intensa passione. Catalina troverà l’amore ma non sarà tutto oro quello che luccica. La ragazza infatti incontrerà un uomo che sembrerà condividere con lei la medesima passione per il business ma nasconderà una doppia faccia. Martina e Curro si troveranno ad affrontare nuove insidie e un evento rischierà di allontanarli per sempre. Questo e molto altro nei prossimi episodi, presto in arrivo su Canale5.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.55 su Canale 5.