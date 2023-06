La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana pronta a incontrare Curro, suo fratello, ma tutto andrà storto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana avrà la certezza che il figlio di Eugenia, Curro, sia suo fratello Marcos. La ragazza farà di tutto per incontrarlo e per farsi riconoscere ma le cose non andranno come da lei sperato. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntata della Soap di Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana scoprirà che Curro, il ragazzo che lei crede essere suo fratello, arriverà alla tenuta. La cameriera farà di tutto per incontrarlo ma purtroppo il destino avrà in serbo delle brutte sorprese per lei. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, in arrivo su Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Jana è convinta che Curro sia suo fratello

Una foto ha acceso le speranze di Jana e l'ha convinta che suo fratello sia molto più vicino di quanto credesse. La cameriera, come abbiamo visto, è certa che Curro, il nipote di Cruz, sia il suo amato Marcos, che lei cerca disperatamente da anni. La ragazza non ha ancora avuto modo di incontrarlo, visto che Eugenia, la sorella di Cruz e figlia del barone, non è solita frequentare La Promessa, per via della sua salute cagionevole. Ed è stata proprio la malattia della Ezquerdo, costretta su una sedia a rotelle dalla giovanissima età, ad aver dato a Jana la sicurezza che il sedicenne Francisco, detto Curro, non possa essere il figlio naturale della baronessa ma che sia proprio il suo amato fratellino.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro arriva alla tenuta

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap di Canale5, Jana scoprirà con grande felicità che Curro sta per arrivare alla tenuta. Il ragazzo giungerà a La Promessa insieme a suo nonno, il barone, ma purtroppo la nostra protagonista non riuscirà a incontrarlo. Juan, rifiutato da Pia, si infurierà a tal punto, da costringere il suo nipotino a tornare a casa prima del tempo. Il ragazzo riuscirà a stare solo in compagnia di suo cugino Manuel e durante un bagno al fiume, mostrerà una voglia sul petto, che potrebbe rivelarsi determinante per Jana. Sarà da quella che avrà la certezza che Curro è davvero Marcos?

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jana pronta a tutto per incontrare Curro

Jana rimarrà molto delusa dalla partenza di Curro e dal non averlo potuto incontrare. La giovane non riuscirà proprio a calmarsi e il suo nervosismo verrà notato da Maria, alla quale la nostra protagonista dovrà confessare la verità. Più che mai convinta a voler incontrare il giovane baronetto e con un'alleata al suo fianco, deciderà di raggiungere la tenuta del barone. Jana si presenterà davanti al ragazzo ma la sua reazione la lascerà completamente spiazzata. Curro la scaccerà di malo modo e non vorrà avere nulla a che fare con lei. E le cose peggioreranno di giorno in giorno, tanto da portare il giovane nobile a odiare letteralmente Jana.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.