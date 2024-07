La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2024: Margarita ha la mano vincente e diventa proprietaria de La Promessa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 14 luglio 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Cruz sarà furiosa. Margarita ha vinto a poker e sta per diventare la comproprietaria della tenuta. Intanto Teresa farà una scoperta inquietante nella stanza di Jimena.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 14 luglio 2024, alle ore 15.30, Cruz sarà furiosa contro suo cognato Lorenzo. Margarita ha vinto a poker e lui, incautamente, ha scommesso l’atto di proprietà di una parte della tenuta e ora la vedova di Don Fernando rischia di diventare uno dei proprietari de La Promessa. La marchesa spingerà il conte a trovare una soluzione per fermarla. Intanto Petra tornerà a casa, con grande dolore di Pia mentre Lope si sfogherà con Simona, Mauro e Salvador e confesserà di essere molto preoccupato di non poter più tornare a lavorare in cucina. Don Carlos confesserà a Candela la verità sul suo comportamento e la informerà della sua partenza per Gijon con sua figlia Casilda mentre Teresa andrà a svegliare Jimena e troverà una brutta sorpresa nel suo letto. Manuel dirà a Jana di aver sì parlato con sua madre di Ramona ma di non averle mostrato il ventaglio. La ragazza lo spingerà a fare le giuste domande e a scoprire finalmente la verità.

Anticipazioni La Promessa: Margarita padrona de La Promessa

La fortuna sorride agli audaci ma anche a chi sa fare meglio la faccia da poker. Margarita si è rivelata molto abile nel gioco di carte e ha fregato Don Lorenzo, portandolo a giocarsi i documenti di proprietà di una parte della tenuta dei Lujàn. Una mano vincente e il gioco è stato fatto, Margarita sta per diventare a tutti gli effetti comproprietaria de La Promessa. Quanto Cruz lo verrà a scoprire andrà su tutte le furie e spingerà suo cognato a trovare un modo per riprendersi quanto perso sul tavolo verde e per impedire che la vedova di Don Fernando canti vittoria su di lei. Il Capitano sarà costretto a fare in fretta, prima che un notaio intervenga in favore della madre di Martina. Intanto Pia ha firmato la sua condanna alla guerra e oltre all’odio che ha scatenato contro di sé – sia da parte della marchesa che da parte di Petra – dovrà affrontare il ritorno della sua perfida rivale.

La Promessa Anticipazioni: Candela scopre il segreto di Don Carlos

Spinto da Simona, Don Carlos ha deciso di rivelare a Candela cosa lo renda così nervoso. La cuoca scoprirà che non c’entra nulla la sua indecisione sul matrimonio ma la verità sta nell’imminente trasferimento di cui l’uomo sarà protagonista. Il maestro confesserà alla sua amata di aver deciso di seguire sua figlia Casilda a Gijon, la vera meta del suo viaggio, e di sperare che lei accetti di lasciare La Promessa, il suo lavoro e i suoi amici per seguirlo. Intanto Lope si lamenterà sia con Simona che con Mauro e Salvador del suo nuovo incarico e avrà tanta paura di non poter più lavorare in cucina.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Una brutta sorpresa per Teresa

Catalina e Pelayo continueranno a portare avanti il loro progetto nonostante Cruz li abbia ostacolati, allontanando Lope dalla cucina. Teresa andrà a svegliare Jimena che sta trascorrendo tutto il pomeriggio a letto. La cameriera troverà però una brutta sorpresa tra le lenzuola della marchesina. Le vedrà completamente macchiate di sangue. Intanto Manuel confesserà a Jana di aver sì parlato con la madre di Ramona ma di non aver ancora menzionato il ventaglio. La cameriera spingerà il ragazzo a farlo e a trovare finalmente le risposte alle loro domande.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.