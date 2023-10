La Promessa Anticipazioni 31 ottobre 2023: Simona e Candela hanno un oscuro passato! Cosa nascondono?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 31 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Simona e Candela hanno in comune un segreto del passato. Ma di cosa si tratterà? Intanto Curro si diplomerà ma Lorenzo rovinerà tutto.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 31 ottobre 2023, alle ore 16.40 circa su Canale5, ci rivelano che Jana vorrà parlare con Manuel, dopo aver saputo che il ragazzo non vuole più volare. Intanto Simona, Candela e Lope cercheranno di far contento Curro, preparando il suo dolce preferito – le tartellette di mele – per festeggiare il suo diploma. Il loro sforzo darà i risultati sperati ma il giovane dovrà comunque subire l’ennesimo attacco di Lorenzo. Intanto Lope racconterà a Simona che Candela è turbata da una lettera anonima, scritta da qualcuno che dice di conoscere il suo passato. La cuoca non batterà ciglio e anzi sembrerà sapere a cosa si riferisce il misterioso mittente. Che misteri si nascondono nelle cucine della tenuta?

Anticipazioni La Promessa: Curro si diploma

Nella puntata de La Promessa del 31 ottobre 2023, si festeggerà il diploma di Curro. Il ragazzo avrà raggiunto un grande obiettivo e in cucina, Simona, Candela e Lope si attiveranno per fargli una sorpresa. Vorranno preparargli il suo dolce preferito, ovvero le tartellette di mele. Il loro gesto sarà molto gradito e il giovane conte le ringrazierà. Purtroppo però il giorno di festa verrà guastato da Lorenzo, che sempre più infastidito di dover aspettare l’apertura del testamento del Brone, finirà per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione sul “figlio”. Curro troverà nuovamente conforto in Jana, che avrà però un’altra missione da compiere: parlare con Manuel.

La Promessa Anticipazioni: Jana pronta ad affrontare Manuel

Manuel ha sconvolto Catalina con la sua reazione poco entusiasta nel vedere il suo aereo riparato. Il ragazzo ha rivelato alla sorella che la sua passione per il volo è svanita e che non intenderà mai più dedicarsi a un simile hobby. La marchesina ha avuto conferma che qualcosa in suo fratello è cambiato. È quindi corsa a informare Jana di questa assurda novità e la cameriera, delusa e preoccupata ha deciso di parlare faccia a faccia con il marchesino. La giovane sarà convinta che parlandogli lei e trovandosi da soli – Maria cercherà in tutti i modi di farli incontrare senza essere disturbati – il nobile ricorderà tutto del suo passato e del loro amore. Ma sarà così?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Un mistero accomuna Simona e Candela

Lope sarà in ansia non solo per il suo rapporto, in bilico, con Maria ma anche per quello che sta succedendo a Candela. Il ragazzo rivelerà a Simona che la loro amica ha ricevuto una lettera anonima, scritta da qualcuno che dice di conoscere tutti i dettagli del suo passato. Il ragazzo sarà molto stupito ma non si potrà dire lo stesso di Simona. La cuoca sembrerà sapere a cosa il misterioso mittente si riferisca e comincerà a riflettere sul segreto che sta nascondendo a Candela, da diversi anni. Di che si tratta? Ve lo riveliamo noi: Simona sa chi ha ucciso il marito della sua cara collega ed è una persona che era legata a lei da un vincolo molto particolare… il matrimonio!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.