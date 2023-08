La Promessa Anticipazioni 1° settembre 2023: Camillo cerca di convincere Jimena ad allontanarsi da Manuel

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Camillo tenterà di convincere Jimena ad abbandonare la tenuta mentre Jana eviterà che Curro scopra le sue minacce al Barone.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 1° settembre 2023, alle ore 14.45, Camillo tenterà di allontanare Jimena da Manuel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il finto prete cercherà di far capire alla ragazza che occuparsi di una persona malata non sarà per nulla facile e che, forse, sarebbe meglio che lei tornasse a casa. Ovviamente l’obiettivo dell’uomo sarà quello di impedire le nozze della giovane, così come desidera il duca. Jana riuscirà a evitare che Curro noti la lettera minatoria scritta da lei per il Barone e contenuta in un libro mentre Petra sorprenderà Simona e Candela a parlare e scoprirà che le due hanno preso di mira il suo Camillo.

Anticipazioni La Promessa: Camillo tenta di convincere Jimena ad allontanarsi da Manuel

Manuel è sopravvissuto e presto tornerà a casa. Cruz ha dato disposizione che il figlio fosse trasferito a casa il più in fretta possibile e tutti si stanno preparando ad accoglierlo. Curro e Catalina saranno molto preoccupati per le condizioni di salute del ragazzo che, da quanto si evince non se la passa molto bene. Intanto Camillo cercherà di far capire a Jimena che occuparsi di una persona malata non sarà facile e che forse è il caso che lei torni a casa. Il suo obiettivo sarà ovviamente quello di riportare la giovane a casa, come vuole suo padre.

La Promessa Anticipazioni: Jana impedisce a Curro di scoprire le sue minacce al Barone

Curro commenterà con Jana la bella notizia su Manuel ma i due saranno in ansia di rivederlo. La ragazza farà appena in tempo a impedire al fratello di scoprire uno dei messaggi minatori, scritti per il Barone e nascosto nel libro Delitto e Castigo, che il conte prenderà in mano. La cameriera si salverà in corner e riuscirà a mantenere i suoi segreti ma dovrà affrettarsi a far sparire tutti i bigliettini dalla tenuta. Intanto Lope continuerà a stare vicino a Maria.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela mette lei e Simona nei guai con Petra

Petra scoprirà Candela e Simona a confabulare ancora una volta. La cameriera chiederà alle due cos’abbiano di cosa importante da dirsi e crederà che stiano parlando male di lei. Candela, per liberarsi di lei, farà l’errore di rivelarle che l’oggetto del loro argomento è in realtà Padre Camillo. La donna andrà su tutte le furie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 agosto al 2 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.