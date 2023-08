La Promessa Anticipazioni 31 agosto 2023: Manuel è sopravvissuto. Jimena e Cruz aspettano il suo ritorno!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 31 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Catalina informerà tutti che Manuel è vivo e Cruz vorrà che il figlio torni subito alla tenuta.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 31 agosto 2023, alle ore 14.45, ci rivelano che Catalina annuncerà con gioia che Manuel è ancora vivo. Il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni potrebbero essere drammatiche. Cruz chiederà immediatamente che il figlio venga trasferito alla tenuta, dove sarà curato. La marchesa, nel mentre, si informerà su suo padre ma non avrà ancora notizie su di lui. Intanto Camillo, spinto dal duca De Los Infantes, tornerà a parlare con Jimena, che gli confesserà che la marchesa la ha rimproverata. Il finto sacerdote si intratterrà a parlare anche con Simona. La loro conversazione lascerà la cuoca senza parole e con un dubbio. Il sacerdote è davvero chi dice di essere?

Anticipazioni La Promessa: Manuel è ancora vivo. Cruz lo aspetta a casa

La notizia della morte di Manuel ha sconvolto la tenuta ma presto a La Promessa tornerà la gioia. Catalina informerà tutti che suo fratello è sopravvissuto e che è stato ricoverato in ospedale. Cruz, che continuerà a cercare invano suo padre, tirerà un sospiro di sollievo e organizzerà immediatamente il trasferimento del figlio a casa, dove gli presteranno tutte le dovute cure. Delle condizioni di salute del Lujan non si saprà ancora nulla di certo ma dai racconti di Don Alonso si capirà che il giovane avrà bisogno di aiuto.

La Promessa Anticipazioni: Jimena racconta a Camillo che Cruz l’ha sgridata

Camillo ha ricevuto il compito di scoprire se i marchesi sono davvero in bancarotta. Il Duca De Los Infantes vuole capire se dietro al matrimonio della figlia con Manuel, ci sia un imbroglio e – se così fosse – farà di tutto per impedire le nozze. Il finto sacerdote si sta dando da fare e lo vedremo chiacchierare con Jimena molte volte. La ragazza gli confesserà di essere stata sgridata da Cruz e si calmerà solo dopo che la marchesa si sarà scusata con lei.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona sospetta di Camillo

Camillo non interrogherà solo Jimena ma vorrà sapere anche cosa nasconda Simona. Il finto prete ha notato che la cuoca non vuole parlare della morte del marito di Candela e vorrà saperne di più. Grazie alla sua caparbietà, otterrà quello che vorrà ma Simona non comprenderà come mai un uomo di chiesa, si comporti in modo così poco religioso. Capito che Camillo sta nascondendo qualcosa, condividerà i suoi pensieri con Candela.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.