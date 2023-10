La Promessa Anticipazioni 1° novembre 2023, Doppia Puntata: Catalina sfida Cruz. La sua vendetta è solo all'inizio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina dichiarerà ufficialmente guerra a Cruz mentre Jana scoprirà che Manuel non si ricorda più di lei. Sarà sconvolta!

Nella doppia puntata de La Promessa in onda il 1° novembre 2023, Catalina si prenderà la sua rivincita su Cruz e Jana affronterà Manuel. Le Anticipazioni del doppio episodio in onda a partire dalle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che la marchesina affronterà la matrigna rivelandole di volersi prendere una rivincita nei suoi confronti e lo farà facendosi prestare la spilla della madre, per il matrimonio di Manuel. Cruz si troverà bersagliata su più fronti. Non ci sarà solo la sua figliastra ma anche Lorenzo, che insisterà per aprire il testamento e non gli si potrà più dire di no. Jana invece scoprirà che Manuel non si ricorda di lei e andrà in crisi mentre Romulo si scuserà con Gregorio ma riceverà il netto rifiuto da parte del maggiordomo, che non intenderà mai e poi mai perdonarlo. Maria chiederà a Martina una mano per scoprire cosa sia successo a Salvador e lei le assicurerà di fare il possibile. Jimena invece farà una richiesta particolare, che riguarderà Jana.

Anticipazioni La Promessa: Catalina sfida Cruz. È vendetta!

Catalina non ha potuto riavere la spilla di sua madre. Don Alonso è stato molto chiaro, il gioiello appartiene a una nobile, a cui di certo non si potrà confessare tutta la verità e ammettere che alla tenuta c’è stato un furto. La giovane marchesa non ha accettato questo simile smacco, soprattutto perché a compiere il crimine, è stata la sua matrigna. Alonso ha umiliato Cruz ma a Catalina non basta e non basterà mai. La sua matrigna pagherà per quello che ha fatto e verrà affossata più e più volte. La ragazza escogiterà un modo per sfidarla e metterla in imbarazzo. Si farà prestare la spilla, con la scusa di avere un bellissimo ornamento per il matrimonio del suo fratellino. La marchesa andrà su tutte le furie e tra le due donne sarà chiaro che la guerra è solo all’inizio.

La Promessa Anticipazioni: Jana sconvolta. Manuel non si ricorda di lei!

Cruz si troverà ad affrontare battaglie su più fronti. Da una parte ci sarà Catalina, che vorrà infangarla, dall’altra invece ci sono ancora Lorenzo e il suo desiderio di aprire il testamento del Barone e di prendersi la parte che spetta a Eugenia e che gestirà lui, per via della malattia della moglie. La marchesa non potrà più impedire che le carte vengano lette e comincerà a tremare. Intanto Jana affronterà Mauro. Dopo il racconto di Catalina – sconvolta dalla reazione del fratello – la cameriera è determinata a far tornare la memoria al ragazzo. Maria farà in modo che i due si incontrino da soli e che non siano disturbati ma nonostante il piano e i buoni intenti, Jana si renderà conto che è tutto inutile. Non solo Manuel non vuole più volare ma non si ricorda nemmeno di lei. Sarà un vero shock!

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria chiede aiuto a Martina per ritrovare Salvador

Jana sarà sconvolta dalla rivelazione di Manuel. Il ragazzo non si ricorda di lei e del loro amore. La cameriera si confiderà con Maria, che le dirà di sapere cosa significhi avere il cuore spezzato. La Fernandez vorrà a tutti i costi salvare Salvador e chiederà a Martina di aiutarla ad avere informazioni sul ragazzo. La marchesina accetterà di darle una mano e chiederà allo zio di cercare qualche notizia. Intanto Curro si sfogherà con Jana, dopo l’ennesimo litigio con Lorenzo. Il giovane le confesserà di sentire la mancanza di suo nonno mentre Romulo chiederà perdono a Gregorio ma riceverà un netto rifiuto dal maggiordomo, che gli dirà di non poterlo mai e poi mai perdonare. Intanto Jimena chiederà che Jana diventi la sua cameriera personale e avrà alcuni scontri con Cruz, per via della sistemazione dei tavoli degli ospiti. La futura marchesa de Lujan comincerà a dare del filo da torcere alla suocera.

