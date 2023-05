La Promessa Anticipazioni 1° giugno 2023: Manuel corteggia Jana mentre Catalina prende una difficile decisione

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 1° giugno 2023 su Canale5 alle ore 14.45, ci rivelano che Catalina prenderà una decisione molto difficile e sofferta. La ragazza, disperata per la morte del fratello, rivelerà a Cruz di non voler partecipare al suo funerale. La marchesa informerà suo padre della scelta della figliastra e il barone cercherà di convincere la Lujan. Manuel continuerà a corteggiare Jana, pungolata da Pia.

Anticipazioni La Promessa: Catalina decide di non partecipare al funerale del fratello

L’assassinio di Tomas ha fatto sprofondare La Promessa nel caos. Catalina, dopo essere stata interrogata dal sergente Funes, sarà presa dallo sconforto e informerà Cruz di non voler partecipare al funerale di suo fratello. La marchesa chiederà al barone di intervenire e di convincere la figliastra a non assentarsi a un evento così importante. La giovane non darà retta neanche a Don Juan, che si preoccuperà ancora di più che la famiglia dei Lujan, con sua figlia compresa, possa essere messa in cattiva luce da quanto appena accaduto.

La Promessa Anticipazioni: Manuel continua a corteggiare Jana

L’arrivo di Jana a La Promessa ha fatto battere il cuore di Manuel. Il ragazzo deve la sua vita alla bella nuova arrivata e ne è rimasto incantato. Per questo motivo continuerà a corteggiarla senza sosta. Jana lo lascerà fare? Anche lei comincerà a provare per lui qualcosa di più? Intanto Pia non smetterà di trattare con durezza la nuova cameriera mentre Simona e Candela si troveranno a cucinare per il rinfresco del funerale. Candela combinerà per un disastro ma inaspettatamente la cuoca della tenuta le darà una mano. Sarà il suo ultimo regalo prima di andarsene.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso dispiaciuto

Simona informerà Pia di volersene andare dalla tenuta subito dopo il funerale mentre Don Alonso scoprirà con tristezza che Catalina, sua figlia, non sarà presente per dare l’ultimo saluto al fratello. Il marchese si preoccuperà pure dell’assenza dei duchi de Los Infantes e non gradirà per nulla che molti dei nobili della zona non si siano presentati all’evento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 29 maggio al 1° giugno 2023

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.