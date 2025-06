La Notte nel Cuore raddoppia il suo appuntamento ma solo per una settimana. Ecco cosa succederà su Canale5

Anticipazioni TV

Novità in arrivo su Canale5. La prossima settimana La Notte nel Cuore ci farà compagnia per ben due prime serate ma perché un cambiamento simile? Cosa succederà nei prossimi giorni? Scopriamolo.

Su Canale 5 sono in arrivo molte novità e non solo per l’estate ma anche per lo scoppiettante autunno 2025. Una di queste è il doppio appuntamento con l’appassionante vicenda dei gemelli Nuh e Melek, protagonisti de La Notte nel Cuore, arrivata da poco sulla Mediaset e che domenica 22 giugno 2025 andrà in onda con la sua quinta puntata. La prossima settimana, dal 23 al 29 giugno 2025, la dizi turca ci farà compagnia per ben due prime serate, in attesa di un altro grande ritorno, quello di Demet Ozdemir con una nuova appassionante storia d’amore. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

La Notte nel Cuore raddoppia il suo appuntamento su Canale5

La Notte nel Cuore ci aspetta domenica 22 giugno 2025 con un nuovo appuntamento dopo l’appassionante quarta puntata, andata in onda lo scorso 15 giugno. La storia travagliata e intricata dei gemelli Nuh e Melek continuerà a farci compagnia per tutta l’estate e vi anticipiamo che ci sono tanti colpi di scena in arrivo, a partire dalla ragione per cui Sumru ha abbandonato i suoi figli, ancora in fasce. La prossima settimana, ovvero quella che va dal 23 al 29 giugno 2025, la dizi turca raddoppierà il suo appuntamento e sarà trasmessa sia venerdì 27 giugno 2025 sia domenica 29 giugno 2025. Questo sarà possibile per via della pausa estiva di Tradimento, che si fermerà per l’estate e tornerà a settembre con il suo gran finale.

La Notte nel Cuore sostituirà Tradimento nella settimana dal 23 al 29 giugno 2025

La Notte nel Cuore prenderà il posto di Tradimento nella prima serata del 27 giugno 2025 e andrà in onda anche domenica 29 giugno, regalandoci una settimana in compagnia di Nuh e Melek e facendoci sentire meno la mancanza di Tradimento. Attenzione: la Soap turca con protagonista Guzide e la sua famiglia sarà regolarmente trasmessa nel daytime e salterà solo il suo appuntamento serale, quello tre episodi, per rallentare la narrazione e aumentare la nostra suspense per il gran finale.

La Notte nel Cuore raddoppia solo per una settimana

La sesta e la settima puntata de La Notte nel Cuore andranno in onda il 27 e il 29 giugno 2025 e nell’ultima settimana di giugno 2025 saranno trasmessi ben 6 episodi, 3 a serata. Ma sarà solo per una sola settimana. Sì perché da luglio arriverà un nuovo appuntamento, attesissimo, che vedrà un ritorno molto gradito, ovvero quello di Demet Ozdemir. L’attrice, amata protagonista di DayDreamer, tornerà a farci compagnia con la serie Io sono Farah, in cui interpreta una donna determinata e volitiva, destinata a rimanere nel nostro cuore per tanto tempo.

Dalla settimana dal 30 luglio 2025 e per tutta l’estate, Io sono Farah andrà in onda il venerdì mentre La Notte nel Cuore avrà il suo posto sempre di domenica, regalandoci – in questi mesi caldi – degli appuntamenti imperdibili con due grandi storie d’amore, di coraggio e di rivincita.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.