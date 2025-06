Tradimento va in vacanza: Stop alla Soap da luglio 2025, ecco cosa arriverà al suo posto

Anticipazioni TV

Tradimento si ferma in estate. La Soap di Canale5 non andrà più in onda nei mesi estivi e ci sarà un cambiamento nel palinsesto Mediaset di luglio e agosto 2025. Vediamo insieme cosa succederà.

Tradimento sta per lasciarci ma solo per l’estate. Da luglio 2025 dovremo rinunciare all’appuntamento con la Soap turca, che lascerà il daytime di Canale5 ma anche il prime time del venerdì per lasciare spazio a una nuova dizi, probabilmente destinata a prendere il suo posto anche dopo la conclusione delle vicende di Guzide e della sua famiglia, che si interromperanno dopo la seconda e ultima stagione. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riserverà il futuro prossimo e cosa succederà durante i mesi più caldi dell’anno.

Tradimento: Stop alla Soap a luglio 2025

Tradimento ci farà compagnia sino a fine giugno 2025 dopo di che ci saluterà per qualche tempo. Mediaset ha deciso di sospendere la Soap turca e di interrompere la sua trasmissione sia nel daytime, dal lunedì alla domenica, sia nel prime time del venerdì, per preservare il gran finale alla stagione autunnale. Una scelta molto probabilmente dovuta all’arrivo delle vacanze estive, che vedranno molti spettatori impegnati altrove e fuori casa.

Tradimento si sta avvicinando molto velocemente al suo finale di stagione e sarebbe un vero peccato perdere le ultime puntate di una delle dizi più amate di questi anni. Le vicende di Guzide e della sua complicata famiglia hanno infatti conquistato il pubblico italiano, che dovrà fare a meno di loro nel mese di luglio e agosto 2025.

Ecco quando tornerà in onda Tradimento

Tradimento è la Soap con cui abbiamo più appuntamenti. Va in onda infatti dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5 e torna nella prima serata del venerdì con tre episodi. Tutto questo continuerà per tutto giugno 2025 mentre a luglio e agosto 2025 dovremo farne a meno, come detto prima. Le avventure di Guzide e della sua famiglia riprenderanno a settembre, probabilmente nelle prime settimane del mese.

Non manca molto alla fine di Tradimento ed è probabile che la Soap ci faccia compagnia per tutto l’autunno 2025, quando si concluderà la seconda e ultima stagione. A sostituire la storia di Guzide e della sua famiglia ci penserà La Forza di Una Donna, che raddoppierà il suo appuntamento e che verrà seguita, poco dopo da una nuova dizi intitolata Forbidden Fruit, che dovrebbe essere l’erede di The Family, anche lei destinata a concludersi ma entro giugno.

Tradimento e The Family si fermano e arrivano Forbidden Fruit e Io sono Farah

Tradimento tornerà in settembre 2025 e si avvierà al suo gran finale mentre a fine giugno dovrebbe concludersi The family, attualmente raddoppiata nel palinsesto di Canale5 dopo l’inizio della pausa estiva di Uomini e Donne e Amici. Ma quindi cosa succederà alla programmazione Mediaset dell’estate?

Tradimento sarà sostituito da una puntata più lunga de La Forza di Una Donna , dizi drammatica arrivata il 3 giugno scorso e che sta già facendo molto parlare di sé. Sarà lei a farci compagnia dopo Beautiful, saldo nel suo solito orario dal lunedì alla domenica. L’appuntamento serale con Guzide sarà invece occupato da una serie TV attesissima. Stiamo parlando di Io sono Farah , con Demet Özdemir nei panni di una donna fuggita da un passato drammatico e pronta a tutto per proteggere la sua vita e quella di suo figlio;

The Family sarà invece sostituito da una nuova dizi, Forbidden Fruit, il cui titolo originale è Yasak Elma. La Soap racconterà la storia di due sorelle, Yildiz e Zeynep, interpretate da Eda Ece e Sevda Erginci, molto diverse tra loro. La prima è attirata dal successo e dalla ricchezza e per questo decide di partecipare a una truffa ai danni del facoltoso Halit Argun mentre la seconda è una ragazza determinata a farcela con le sue sole forze e destinata a un incontro che le cambierà la vita.

