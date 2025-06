La Notte nel Cuore: ecco la trama della quarta puntata in onda questa sera, domenica 15 giugno 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 15 giugno 2025, non perdete il quarto appuntamento con La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Fiction in onda su Canale5.

Questa sera, domenica 15 giugno 2025, non perdete l’appuntamento con la quarta puntata de La Notte nel Cuore, la dizi turca che è arrivata a farci compagnia nelle prime serate della domenica su Canale5. La storia dei gemelli Nuh e Melek, alla ricerca della verità sulla loro nascita, che solo la loro madre può rivelare, ci sta appassionando sempre di più e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i segreti nascosti, per quasi 30 anni, dalla bella Sumru, ora felicemente sposata con il ricco Samet e pronta a tutto per aiutare la sua famiglia. L’arrivo dei suoi due primogeniti ha però scombinato tutto e l’ha mandata nel panico. Ma perché tutto questo? Riuscirà a confessare una volta per tutte perché ha dovuto abbandonare i suoi bambini?

Negli episodi che vedremo oggi qualche nodo verrà al pettine e non vediamo l’ora di sapere quale sarà.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo nella puntata precedente

Nella terza puntata de La Notte nel Cuore, Nuh ha salvato Sumru dall’incendio scoppiato nella casa di campagna della donna, che stava per morire. Il ragazzo ha così conquistato la fiducia e la stima di Samet, che per sdebitarsi, gli ha offerto un posto di lavoro come autista personale della moglie. Il giovane ha accettato perché spinto dal signor Tahsin, che ha un conto in sospeso con la famiglia Sansalan e ha visto una grande opportunità per lui in questa proposta lavorativa.

Intanto tra Cihan e Melek sta crescendo la sintonia così come tra Nuh e Sevilay, sempre più in dubbio se sposare suo cugino. I due giovani hanno deciso, per il bene dei loro cari, di procedere con le nozze ma accetteranno solo la cerimonia civile. Hikmet ha cercato di fare colpo su Tahsin e l’imprenditore è stato al suo gioco sino a quando non ha scoperto che la donna è la sorella di Samet, quindi sua acerrima nemica.

Ma il punto centrale della scorsa puntata della dizi è stato l’incontro tra Nuh, Melek e Sumru. I tre si sono incontrati in un posto isolato e Sumru, che ha organizzato l’incontro, si è resa disponibile ad aiutare i suoi figli, ammettendo di essere la loro madre. I fratelli, pieni di risentimento, hanno minacciato la donna e le hanno dato una settimana di tempo per rivelare a tutti la verità altrimenti saranno loro a farlo.

Per Sumru è stato un colpo basso e si comincia a capire che la signora Sansalan nasconde un segreto molto doloroso, che non ha potuto raccontare ai ragazzi, per via dell’odio che entrambi le hanno mostrato. Intanto Cihan e Samet hanno perso un affare da milioni di dollari con degli imprenditori americani, a sabotarli è stato Esat, geloso del fratello e stanco di essere maltrattato dal padre.

La Notte nel Cuore: Anticipazioni della quarta puntata del 15 giugno 2025

Nella quinta puntata de La Notte nel Cuore in onda stasera, in prima serata su Canale5, i Sansalat saranno impegnati a organizzare la cerimonia dell’henné, anticamera delle nozze tra Cihan e Sevilay. La ragazza, spaventata da questo matrimonio senza amore, deciderà di scappare e lo farà grazie all’aiuto di Nuh, ormai palesemente innamorato di lei (e corrisposto). La giovane dovrà però tornare presto a casa; Hikmet avrà un infarto e sarà portata d’urgenza in ospedale. Sevilay si sentirà in colpa e per scusarsi con lei, le prometterà di sposare chi lei desidera. Ma il malore della sorella di Samet sarà reale o sarà una finta per ottenere quello che vuole?

Intanto Nuh e Melek continueranno a pungolare Sumru affinché confessi tutta la verità su di loro mentre Cihan racconterà per la prima volta il suo dolore per la perdita di sua madre e di come si sia sentito solo da allora, complice il fatto di aver ricevuto il consiglio di andare in collegio da parte di Nihayet.

