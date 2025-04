Nuove Soap a giugno su Canale5: Sono in arrivo Cuore Nero, Io sono Farah, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna

Anticipazioni TV

Estate ricca di impegni tra il daytime e il prime time di Canale5. Sono in arrivo nuovi appassionanti appuntamenti con la Soap Opera turche, che ci faranno compagnia da giugno 2025. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su di loro.

Estate televisivamente caldissima e ricchissima su Canale5. Sono in arrivo nuove e appassionanti storie made in Turchia, che ci terranno compagnia durante i mesi più caldi dell’anno, quelli in cui alcune amate trasmissioni televisive si prenderanno una pausa, per poi tornare in settembre. Al loro posto arriveranno ben quattro nuovi appuntamenti, due nel daytime della rete ammiraglia del Biscione e due nel suo prime time. Curiosi di sapere di che cosa si tratta? Bene, siamo qui per svelarvelo.

Nuove Soap in arrivo nel daytime di Canale5 da giugno 2025

Come dice il titoletto di questo capitolo, le novità arriveranno a giugno 2025 e prenderanno il posto di alcuni programmi di intrattenimento che ci fanno compagnia nella stagione televisiva autunnale. Nel daytime di Canale5 subiranno il loro consueto stop estivo i programmi Uomini e Donne e Amici, che come sempre vanno in vacanza durante l’estate. E proprio a giugno questi due appuntamenti targati Maria De Filippi lasceranno il posto a due Soap Opera turche: Forbidden Fruit e La Forza di Una Donna. Saranno questi due nuovi titoli a farci compagnia insieme alle altre Soap attualmente in onda e che continueranno a farci compagnia. Prima di raccontarvi le trame vi vogliamo ricordare che ci saranno cambiamenti anche su Rai1. Al posto del Paradiso delle Signore ormai in fase di conclusione, arriverà Ritorno a Las Sabinas, una nuova Soap Spagnola che comincerà i primi di maggio 2025, quando Il Paradiso chiuderà le sue porte.

Forbidden Fruit: ecco la Trama della nuova Soap del daytime estivo 2025

Forbidden Fruit, il cui titolo originale è Yasak Elma, ci porta nella Turchia contemporanea. La storia ci fa conoscere due sorelle legate ma molto diverse tra loro, Yildiz e Zeynep. Yildiz viene coinvolta nei piani della signora Ender, che vuole lasciare il marito Halit Argun ma senza perdere i suoi privilegi e il suo ruolo di pregio nell’alta società di Istanbul. Per poter avere più soldi possibili dal divorzio, la donna escogita un modo per incolpare il marito di infedeltà. Yildiz le servirà proprio per intrigare il consorte. Zeynep è invece all’opposto. Lei è una ragazza che prende tutto molto seriamente anche il suo lavoro; ha cominciato a lavorare negli uffici di uno dei soci in affari di Halit, ovvero Alihan Taşdemir. Questo la porterà a mettersi al centro di intrighi ma anche di scoperte molto positive.

Trama de La Forza di Una Donna

La Forza di Una Donna, il cui titolo orginale è Kadin, ci porta a conoscere Bahar, una donna che ha avuto un’infanzia terribile; è stata abbandonata a otto anni da sua madre. Dopo anni di grandi difficoltà e di solitudine, incontra Sarp, del quale si innamora ma di cui rimane vedova. L’unica cosa che le rimane sono i suoi figli, Nisan e Doruk. A causa dei suoi problemi finanziari, Bahar è costretta a trasferirsi nel quartiere di Tarlabasi, dove si invaghisce di Arif, un uomo che l’aiuta in tante cose e che è il figlio del suo padrone di casa.

Cuore Nero e Io sono Farah saranno i nuovi appuntamenti della prima serata di Canale5

Non ci saranno novità solo nel daytime di Canale5. Sono in arrivo anche due appuntamenti serali su Canale5, ovvero le serie Cuore Nero e Io Sono Farah, con l’amatissima Demet Özdemir. Le due storie renderanno l’estate ancora più intrigante. Scopriamo insieme le trame.

Cuore Nero, ecco la trama della Serie di Canale5

Cuore Nero, il cui titolo originale è Siyah Kalp ci porterà in Cappadocia e ci farà conoscere la famiglia Şansalan, ricchissima e piena di segreti. Amore, vendetta e passione si intrecceranno a partire da un evento, raccontato in flashback, che vedrà Sumru (una donna molto determinata) abbandonare Nuh e Melek, i suoi figli gemelli appena nati, per cominciare la sua vita insieme al ricco Samet Şansalan.

I ragazzi cresceranno ignari della loro vera origine e scoprono la verità in un momento di grande dolore. I due giovani, una volta che saranno al corrente di tutto, decideranno di trasferirsi in Cappadocia proprio quando Cihan, il figlio maggiore di Samet (nato dal suo primo matrimonio) tornerà a casa e si troverà invischiato nei loschi affari del padre e della zia Hikmet. Le vite di Nuh, Melek, Cihan e Sevilay, figlia di Hikmet, finiranno per avvilupparsi con risvolti sorprendenti.

Io sono Farah: Demet Ozdemir torna in prima serata su Canale5

L’acclamata serie con Demet Ozdemir arriva in prima serata su Canale5. La serie Io Sono Farah, il cui titolo originale è Adim Farah, vede protagonista una ragazza iraniana di ventotto anni fuggita dall’Iran in Francia. Sei anni prima, dopo aver scoperto di essere incinta, è stata costretta a stabilirsi a Istanbul, dove ha cominciato la sua vita da latitante. Alla nascita del suo bambino, Farah scopre che il piccolo soffre di una malattia rara. Per vivere si fa assumere, illegalmente, come donna delle pulizie per il gangster Tahir Lekesiz, con il quale comincia una relazione. Durante la sua permanenza in Turchia e mentre svolge il suo lavoro, è testimone oculare dell’omicidio di un poliziotto, ucciso dalla mafia.

Come detto all’inizio, tutti i nuovi appuntamenti sono previsti da giugno 2025 salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto.