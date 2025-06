La Notte nel Cuore, eccezionalmente in onda di venerdì e non di domenica: ecco la trama della puntata di stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Appuntamento speciale ed eccezionale quello di stasera, venerdì 27 giugno 2025, con La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata della dizi turca, in onda oggi nella prima serata di Canale5.

La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, 27 giugno 2025, eccezionalmente di venerdì. La dizi turca va in onda oggi in prima serata su Canale5, per un totale tre episodi dell’avvincente storia dei gemelli Nuh e Melek, a un passo dallo scoprire perché la loro madre, Sumru, li abbia abbandonati quando erano ancora in fasce. Ma cosa accadrà nel primo di questi due appuntamenti, in arrivo oggi alle ore 21.35? Scopriamolo insieme ma prima ecco un piccolo riassunto di cosa è successo in precedenza.

La Notte nel Cuore: Melek e Nuh a un passo dalla verità ma…

Negli episodi precedenti de La Notte nel Cuore, Nuh e Melek si sono avvicinati tantissimo alla verità sulla loro nascita ma il destino non sta giocando a loro favore e nemmeno Nihayet. Nella quarta puntata della dizi la madre di Sumru ha scoperto che i gemelli sono i suoi nipoti e nella quinta puntata ha escogitato un piano per incastrare i due giovani, ritenendoli pericolosi per la sua famiglia. La donna si è infatti convinta che Melek e suo fratello vogliano distruggere i Sansalan e che abbiano preso di mira Cihan e Sevilay, per entrare a gamba tesa nella vita di tutti.

In realtà Melek e Cihan e Nuh e Sevilay hanno cominciato a provare dei sentimenti sinceri l’uno per l’altra e Melek e Sevilay hanno persino stretto una piacevole e sincera amicizia. Questo amore è però ostacolato e non solo da Hikmet e Samet, che vogliono il matrimonio tra Sevilay e Cihan per salvare le finanze della famiglia ma anche dalla stessa nonna Nihayet, che ha fatto incriminare Nuh di omicidio. Melek ha chiesto immediatamente aiuto a Cihan, che ha assoldato uno dei migliori avvocati per difendere il gemello ma Sumru ha finito per lasciarsi quasi convincere da sua madre che i fratelli stiano giocando sporco.

Intanto Sevilay ha fatto sentire la sua voce e d’accordo con Cihan, sta fingendo di volere il matrimonio. I due cugini – perfettamente al corrente che entrambi sono innamorati di altre persone (Nuh e Melek) e pronti a spalleggiarsi – hanno deciso di procedere alle nozze civili e di divorziare dopo sei mesi. Peccato però che la situazione sia di nuovo precipitata e che Sevilay sia tornata nell’occhio del ciclone a causa delle dichiarazioni di Bünyamin, che sta mettendo in giro voci infamanti su di lei, sulla scia del terribile video diffuso da Harika. Cihan ha preso in mano la questione ma sarà la sua fidanzata a decidere delle sorti del maggiordomo tuttofare della villa.

La Notte nel Cuore, Anticipazioni 27 giugno 2025: ecco cosa succederà stasera su Canale5

Nella sesta puntata de La Notte nel Cuore – composta come sempre da 3 episodi e in onda stasera su Canale5 eccezionalmente di venerdì – vedremo Cihan riuscire nel suo intento di aiutare Nuh. Grazie all’avvocato amico del Sansalan, il giovane verrà scagionato e potrà uscire di prigione. Del reato che gli era stato imputato, verrà accusato il suo amico, a cui aveva prestato l’auto. Intanto Sevilay deciderà di non licenziare Bünyamin ma il maggiordomo sarà comunque un sorvegliato speciale. I preparitivi del matrimonio continueranno e Nuh e Melek non riusciranno a capire come i due cugini, sebbene non si amino, siano disposti a sposarsi comunque. Nessuno sarà al corrente dell’accordo tra i ragazzi, pronti a divorziare dopo sei mesi. Nel mentre il seme del dubbio così come i sensi di colpa, continueranno a tormentare Sumru mentre Nihayet non perderà occasione di screditare i gemelli, pronta a tutto per proteggere la sua famiglia dallo scandalo e dalla rovina.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.