La Notte nel Cuore: Stasera, 22 giugno 2025, appuntamento con la quinta puntata della dizi in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 22 giugno 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della dizi in onda oggi su Canale5.

Stasera, domenica 22 giugno 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore, in onda alle ore 21.35 su Canale5. La dizi turca ci porta in Cappadocia in ogni prima serata e ci ha fatto conoscere l’avvincente storia dei gemelli Nuh e Melek, alla ricerca della verità sull’abbandono della loro madre Sumru, ora felicemente sposata con il ricco Samet Sansalan. Ma dietro alla vita luccicante dei Sansalan si nascondono dei segreti inconfessabili ma anche dei colpi di scena che cambieranno, molto presto, l’esistenza di tutti. Vediamo insieme cosa è successo negli episodi precedenti e cosa accadrà in quelli in arrivo oggi.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Nella quarta puntata de La Notte nel Cuore, Nuh e Melek hanno pungolato Sumru affinché rivelasse alla sua famiglia la verità su di loro. Quanto accaduto a Hikmet – che ha finto un infarto per far tornare a casa Sevilay, fuggita dopo la cerimonia dell’henné a causa di Harika – ha fermato i due ragazzi e Sumru ha guadagnato tempo. La donna ha però dovuto confessare a sua madre la verità sui gemelli e Nihayet ha giurato di proteggere la figlia dai due giovani, per lei degli approfittatori senza scrupoli. Intanto Cihan ha scoperto che Esat è il responsabile del disastro con gli americani e che è stato lui a sabotare l’affare milionario che avrebbe salvato la loro famiglia dalla bancarotta e avrebbe persino evitato il suo matrimonio con Sevilay.

Nuh ha scoperto che Hikmet ha ingannato tutti e che, in accordo con Samet, ha finto un infarto. Il ragazzo ha avvertito Sevilay, mettendola in guardia dai piani di sua madre e suo zio che, per qualche motivo, vogliono farle sposare a tutti i costi suo cugino. Tahsin ha colto l’occasione per avvicinarsi ai Sansalan, offrendo loro un accordo d’affari molto vantaggioso per la famiglia di Sumru e altrettanto utile per mettere a segno il piano dell’imprenditore, pronto a vendicarsi di loro.

La Notte nel Cuore, Anticipazioni della quinta puntata in onda il 22 giugno 2025

Questa sera, 22 giugno 2025, in prima serata su Canale5 ci aspettano tre nuovi episodi de La Notte nel Cuore. Ecco le anticipazioni:

Cihan è furioso contro suo fratello Esat e medita di dargli una lezione. Gli propone di gestire un’azienda automobilistica ma in realtà nasconde il suo vero propositivo, ovvero quello di metterlo in difficoltà e fargli capire che o cambia atteggiamento o perderà ogni cosa.

Cihan e Sevilay procedono con i preparativi del loro matrimonio e sono convinti ad andare avanti ma solo perché sono segretamente d’accordo di divorziare presto. Dopo che Sumru ha rivelato a sua madre la verità sui gemelli, la vita di Melek e Nuh è destinata a cambiare. La polizia arriva ad arrestare Nuh, accusato di omicidio. Sua sorella è sconvolta e promette di fare ogni cosa in suo potere per dimostrare l’innocenza del ragazzo. Dietro all’arresto c’è lo zampino di Nihayet, convinta che i due ragazzi siano pericolosi e vogliano solo rovinare la famiglia. Melek intuisce che la nonna possa essere coinvolta ma stenta a crederci. Cihan, innamorato perso della ragazza, decide di aiutarla e assume un avvocato per difendere Nuh.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.