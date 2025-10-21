TGCom24
La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata del 21 ottobre 2025: Esma decide di non abortire, Esat deve sposarla!
La notte nel cuore
La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata del 21 ottobre 2025: Esma decide di non abortire, Esat deve sposarla!

Silvia Farris
La Notte nel Cuore torna a farci compagnia questa sera, martedì 21 ottobre 2025. Ecco cosa succederà negli episodi della dizi turca in onda in prima serata su Canale5.

Il nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, 21 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Canale5. Negli episodi in arrivo oggi scopriremo la decisione di Esma e se la ragazza terrà o meno il bambino, frutto del suo amore disperato e non corrisposto con Esat. Sumru e Nihayet saranno pronte a sostenere la ragazza ma non si potrà dire lo stesso di Canan e Bünyamin. Nuh e Cihan dovranno tenere a freno la loro inimicizia e questo per amore di Melek, già piuttosto arrabbiata con entrambi. Ma ce la faranno? Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa vedremo ma non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quanto successo in precedenza.

La Notte nel Cuore: Esat si rifiuta di sposare Esma!

Negli episodi de La Notte nel Cuore del 19 ottobre 2025, Cihan ha rispettato le promesse fatte a Esma e ha riportato sia lei che Mesut a Villa Sansalan. Il ragazzo ha chiamato a colloquio Esat e lo ha informato della sua intenzione di farlo sposare la ragazza, prendendosi così le sue responsabilità. Il giovane ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze con la cameriera e ha cercato di svignarsela come suo solito. Bünyamin ha preso le difese della sua collega ma Canan lo ha riportato alla ragione, facendogli capire che il piccolo che aspetta Esma sarà un nuovo erede e loro due, che non hanno figli, saranno messi di nuovo in un angolo. Nihayet si è confrontata con Sumru e ha pregato la figlia di darle una mano a convincere Esma ad abortire, per non condannare lei e suo figlio a una vita difficile e senza amore, con un Esat sicuramente determinato a renderli infelici.

Nuh ha continuato a indagare sull’attentato ai danni di Tahsin, convinto che dietro tutto questo ci sia la mano di Samet. Nel mentre Cihan ha scoperto che suo padre ha davvero assoldato un sicario ma questi non ha mai compiuto il colpo, perché arrestato prima di porter portare a termine il colpo. Il Sansalan ha promesso a Melek di andare in fondo alla cosa ma anche di non scontrarsi con il suo fratello gemello. Tahsin ha fatto promettere a Nuh di non attaccare Samet prima di avere le prove schiaccianti contro di lui mentre Sumru ha affrontato la moglie di Gurcan, sobillata contro di lei da Hikmet e ora convinta che ci sia lei dietro la sparizione di suo marito. Sevilay ha invece perso la pazienza con il suo innamorato e ha cominciato a temere che la sua vita possa tornare a essere un inferno anche accanto al suo compagno.

La Notte nel Cuore torna stasera su Canale5, ecco le anticipazioni

Negli episodi de La Notte nel Cuore in onda oggi, vedremo Nuh e Sevilay sorpresi dalla notizia che si è liberata una data per il loro matrimonio durante la successiva settimana mente Cihan organizzerà una cena romantica per chiedere a Melek di sposarlo. Esma farà una visita dalla ginecologa che la informerà di una rara malformazione del suo utero e la avvertirà che se deciderà di abortire, non potrà mai più avere dei figli. La giovane deciderà quindi di portare avanti la gravidanza e Nihayet e Sumru, capito il problema, la sosteranno. Canan e Hikmet tenteranno di convincere Esma ad abortire comunque ma visto la determinazione della ragazza, Canan prenderà la decisione – e convincerà suo marito Bünyamin – di assumere la custodia del bambino appena sarà nato. Il loro piano subirà subito un intoppo perché Esat sarà costretto a ubbidire agli ordini di Cihan e sposerà la giovane, abbandonandola però durante la prima notte di nozze. Esat vorrà liberarsi del giogo di suo fratello, proponendo a Nuh un’inaspettata alleanza. Il Sansalan proporrà al gemello di Melek di convincere Tahsin a votare a suo favore durante il consiglio di amministrazione. Nuh gli farà credere di starci ma poi, durante le votazioni, umilierà il fratello davanti a tutti.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.

La notte nel cuore
Silvia Farris
