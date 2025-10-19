La Notte nel Cuore torna domenica 19 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Il secondo appuntamento settimanale con La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, domenica 19 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi di oggi, in onda su Canale5.

La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 19 ottobre 2025, con il suo secondo appuntamento settimanale. Le vicende che ruotano intorno ai gemelli Nuh e Melek e alla famiglia Sansalan concluderanno una settimana ricca di colpi di scena. Sì perché negli episodi in onda oggi, alle ore 21.20 su Canale5, scopriremo cosa è davvero successo a Tahsin, sparito nel nulla nella puntata di martedì 14 ottobre 2025, proprio prima della cena con cui doveva essere siglata la pace tra lui e i suoi fratelli ma anche tra Nuh e Cihan. Ma le cose sono andate molto diversamente e c’è tanto ancora da scoprire dietro agli eventi che porteranno tutti i figli di Sumru a una svolta definitiva per la loro vita. Scopriamo insieme le anticipazioni di questa sera ma prima un piccolo riassunto di cosa è successo in precedenza.

La Notte Nel Cuore: Un accordo di pace finisce in tragedia!

Nelle puntate de La Notte nel Cuore del 14 ottobre 2025, Melek e Cihan hanno fatto in modo che le loro rispettive famiglie facessero pace e stringessero un accordo. Non è stato semplice per i due ragazzi ottenere tutto questo ma sono riusciti a far cessare la terribile guerra tra Samet e Tahsin, che è riuscito a convincere il Sansalan a concedere il divorzio a Sumru.

Melek ha confessato a Nuh di aver fatto pace con Cihan e di essere tornata insieme a lui; il giovane non ha accolto bene la notizia ma grazie a Sevilay non ha dato di matto mentre Hikmet ha dichiarato di non avere intenzione di abbassare la testa davanti a nessuno, soprattutto non davanti a Nihayet che l’ha schiaffeggiata. Bünyamin e Canan hanno continuato a comportarsi da padroni, scatenando in parte l’ostilità e in parte l’ilarità di chi li ha conosciuti come servi. Harika ed Esat, nonostante la pace fatta con la madre, non hanno intenzione di accettare i loro fratelli maggiori ma hanno comunque dovuto partecipare alla cena organizzata in onore dell’accordo stipulato per far cessare la guerra tra loro. A questo evento Tahsin non si è presentato e Nuh ha ricevuto un’allarmante chiamata che lo informava che l’auto del suo amico è stata ritrovata senza conducente e con delle evidenti macchie di sangue. Tahsin è stato ferito e purtroppo rischia di morire.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 19 ottobre 2025

Nella puntata de La Notte nel Cuore in arrivo questa sera – domenica 19 ottobre 2025 – Cihan inseguirà sua zia e penserà di essersi sbagliato su di lei. Scoprirà infatti che la donna ha appuntamento con una signora per bene, a cui doveva del denaro, e deciderà di lasciarla in pace tornando alla Villa. Peccato però che Hikmet abbia davvero dei piani loschi. La donna sarà infatti Nihal, la moglie di Gurcan, e la zia di Esat e Harika le farà credere che a uccidere suo marito sia stata Sumru.

Nihal organizzerà una conferenza stampa per attaccare Sumru ma quest’ultima si difenderà a spada tratta, lasciando i giornalisti senza parole. Nel mentre Nuh perderà la testa e finirà per compiere un gesto pericoloso contro Nazim, di cui è da tempo geloso (senza motivo). Cihan invece scoprirà che Samet ha davvero assoldato un sicario per uccidere Tahsin ma verrà a sapere che a sparare all’uomo e ferirlo quasi a morte, non è stato il killer pagato da suo padre ma da qualcun altro che vuole liberarsi dell’imprenditore tanto quanto il Sansalan. Più tardi questa stessa misteriosa persona darà a Serhat il compito di avvelenare il tè di Tahsin, che nel mentre si risveglierà e chiederà a tutti di mantenere la calma e i nervi saldi per scoprire la verità. Il braccio destro dello Yenişehirli non avrà il coraggio di procedere e prima che sia troppo tardi tornerà indietro sui suoi passi e comincerà a piangere pentito del suo disperato gesto.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.