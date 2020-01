La Guerra è Finita: la seconda puntata di lunedì 20 Gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della secondo episodio della fiction con Michele Riondino e Isabella Ragonese.

Torna su Rai 1 lunedì 20 gennaio 2020, con il secondo episodio la Fiction in memoria del dramma della Shoah firmata da Michele Soavi, La Guerra è Finita. Una storia di rinascita che racconta il percorso degli ebrei sopravvisuti ai campi di stermino all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, la via per uscire dal dramma e ricostruire sulle macerie di una tragedia indelebile. Nel cast Michele Riondino ad interpretare Davide, un padre sfuggito ai campi di concentramento e diventato partigiano e Isabella Ragonese, in quelli di Giulia, una donna in cerca di riscatto, decisa a cancellare l’ombra oscura di una famiglia che ha collaborato con i nazisti.

Il Riassunto della Prima Puntata de La Guerra è Finita

Nella prima puntata: 1945. All'indomani della Liberazione tornano in Italia i sopravvissuti ai campi di concentramento e, tra questi, ci sono molti bambini. Davide, un ex-ingegnere che fa parte del CLN, in cerca del figlio e della moglie, trova altri ragazzi rimasti soli. Arrivato al Centro Rifugiati, scopre che non c'è più posto per loro, né per i ragazzi arrivati con Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia, una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria. Davide allora ha l’idea di portarli tutti in una Tenuta che conosce, abbandonata dai tempi della guerra. Qui, il giorno precedente, è arrivato pure Mattia, un diciottenne anche lui orfano, ma con una storia molto diversa dagli altri. Proprio quando le cose iniziano però ad andare meglio, arriva una brutta sorpresa: i marchesi Terenzi rivogliono quel posto, bisogna sgomberare.

La Trama Ufficiale del secondo episodio della Fiction La Guerra è Finita

I Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un'azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa a desistere mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. Nel frattempo i ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e tra alcuni di loro iniziano a nascere i primi affetti. Davide arriva a Mauthausen per scoprire che Enrica è morta. Devastato, risale sulla sua jeep per tornare in Italia, ma non da solo. Con lui c’è Ninnina – tre o forse quattro anni –, una bambina italiana trovata in una casa di contadini austriaci che l’hanno avuta da una prigioniera, una notte, in una tormenta di neve, durante una marcia di trasferimento da un campo di prigionia a un altro...





La Seconda Puntata de La Guerra è Finta va in onda lunedì 20 gennaio 2020, su Rai 1 a partire dalle 21.25: