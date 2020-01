La Guerra è Finita: la Fiction con Michele Riondino e Isabella Ragonese Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Debutta stasera La Guerra è finita, una storia di rinascita che racconta il percorso dei sopravvissuti alla Shoah.

Quattro prime serate in ricordo del dramma dell'Olocausto, si tratta della fiction La Guerra è Finita per la regia di Michele Soavi, al via stasera, 13 gennaio 2020, su Rai 1. La serie, creata da Sandro Petraglia e prodotta da Rai Fiction, vede nel Cast: Michele Riondino ad interpretare Davide, un padre sfuggito ai campi di concentramento e diventato partigiano e Isabella Ragonese, in quelli di Giulia, una donna in cerca di riscatto, decisa a cancellare l’ombra oscura di una famiglia che ha collaborato con i nazisti. Saranno proprio loro i protagonisti di questa storia post Shoah, il conflitto è terminato, sono i mesi successivi alla Liberazione, quando i sopravvissuti alle deportazioni cominciano a tornare a casa. Tra di loro, anche chi non troverà più nessuna famiglia ad attenderlo: uomini, donne e bambini che hanno visto e vissuto l’indicibile orrore dei campi di sterminio. La serie ha proprio lo scopo e il merito di raccontare la verità dei sopravvissuti e il percorso affrontato per tornare ad una vita in cui il dolore ha faticosamente lasciato spazio alla speranza.

La trama ufficiale della prima puntata di La Guerra è Finita

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap sulla prima puntata della fiction La Guerra è Finita, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25:

La Guerra è finita. Sono i mesi successivi al termine del conflitto e gli ebrei sopravvissuti al nazismo, iniziano a tornare in Italia. Tra questi, ci sono dei bambini. Davide, un ex ingegnere che fa parte del CLN, si reca alla frontiera alla ricerca del figlio Daniele, deportato due anni prima con sua moglie Enrica. Di Daniele non c’è traccia, ma al suo posto c’è un bambino della sua età, Giovanni, muto per i traumi subiti. E ancora, Gabriel, Miriam, le sorelle Alisa e Lila. Tutti sopravvissuti ma senza i genitori accanto. Davide li scorta fino a Milano, dove spera che possano ricongiungersi con le loro famiglie, ma una volta arrivato al Centro Rifugiati scopre che non c’è più posto per accogliere loro né i ragazzi arrivati con Ben, un ex ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia – una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria. Davide allora ha l’idea di portarli tutti in una Tenuta che conosce, abbandonata dai tempi della guerra. Qui, il giorno precedente, è arrivato pure Mattia, un diciottenne anche lui orfano, ma con una storia molto diversa dagli altri: ha militato nella Guardia Repubblicana e si è nascosto nella Tenuta per sfuggire ai partigiani.

Davide, Ben e Giulia si mettono subito all'opera e con l’aiuto dei ragazzi allestiscono le camerate e rimettono in funzione acqua e riscaldamento. Qualche giorno più tardi, arriva un nuovo treno carico di ex deportati e, da un suo ex vicino di casa, rastrellato assieme a sua moglie e a suo figlio, Davide scopre che Enrica e Daniele sono stati caricati su un treno diretto in Polonia. Intanto, i bambini alla Tenuta si moltiplicano, ma il ricordo del lager è ancora recente e le regole imposte da Ben, non sono facili da accettare perché i ragazzi, specie i più grandi, non sopportano più nessun dettame. Giulia comincia a raccogliere le testimonianze dei ragazzi, cercando di vincere la loro ritrosia, convinta che sia necessario parlare, raccontare, per superare l’orrore che hanno vissuto, andando però incontro alle prime delusioni:nessuno vuole parlare del passato. Proprio quando le cose iniziano lentamente ad andare meglio, all'improvviso arriva una brutta sorpresa: i marchesi Terenzi rivogliono quel posto, bisogna sgomberare.