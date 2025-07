La forza di una donna: Sirin è cattiva o psicopatica? La nostra opinione sul personaggio della Soap Turca

Anticipazioni TV

Sirin è soltanto malvagia oppure è una vera pazza? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Sirin è l'antagonista di questa avvincente soap turca, La forza di una donna. La giovane, tanto graziosa quanto perfida, si è fatta odiare sin da subito dai telespettatori, che più la conoscono e più la detestano. Ma perché Sirin si comporta così? La sua è soltanto cattiveria gratuita, oppure soffre di un vero e proprio disturbo della personalità? Ecco che cosa ne pensiamo al riguardo...

La forza di una donna: La graziosa e perfida Sirin!

Sirin è una giovane tanto graziosa quanto perfida: è difficile sospettare di una persona con un viso così angelico, incorniciato da tutti quei boccoli biondi. La verità, però, è che Sirin è davvero spietata. La ragazza è la sorellastra di Bahar, ma le due non potrebbero essere più diverse; infatti, mentre Sirin è egoriferita e capricciosa, la nostra protagonista ha un cuore grande. La seconda figlia di Hatice è persino arrivata a distruggere casa e tentare il suicidio perché quest'ultima aveva deciso di dare una mano ad Enver con i piccoli Nisan e Doruk, dato che si tratta dei bambini di Bahar, la sua "rivale in amore"...

La forza di una donna: Sirin ossessionata da Sarp...

Sirin ha messo gli occhi su Sarp la prima volta in cui l'ha visto, e così ha pian piano sviluppato un'autentica ossessione per lui. Grazie ad un flashback, nel corso delle precedenti puntate andate in onda su Canale 5 abbiamo scoperto che la giovane era presente la notte in cui Sarp è passato a miglior vita: era sullo stesso traghetto da cui l'uomo è caduto, apparentemente perdendo la vita. Sarp le ha messo una mano sul ginocchio perché dispiaciuto di doverle comunicare che non avrebbe mai potuto ricambiare i suoi sentimenti, visto che l'unica donna che amava era Bahar. A quel punto, Sirin è scattata in piedi ed ha iniziato a gridare per accusare il cognato di essere un pervertito che stava cercando di molestarla...

La forza di una donna: Sirin, cattiva o psicopatica? La colpa è anche di Hatice!

Sirin è una bugiarda patologica: lei non fa altro che inventarsi una frottola dietro l'altra con fare maligno, ingannando chiunque le capiti a tiro, che si tratti dell'odiata Bahar oppure dei suoi genitori, Hatice ed Enver, i quali non fanno altro che assecondarla e coccolarla. In effetti, se da un lato Sirin è semplicemente "fatta così", dall'altro un po' della colpa per il suo modo di fare potrebbe essere proprio di Hatice. Quest'ultima ha abbandonato Bahar da piccola, e tutte le attenzioni che non ha dato a lei le ha poi date alla secondogenita, che, come ha sottolineato una volta Jale, è viziata come poche altre persone. Insomma, senza ombra di dubbio, Sirin è incline per natura ad escogitare diabolici piani e a compiere gesti folli, provando addirittura un certo piacere nel farlo, ma ciò non significa poter assolvere totalmente Hatice: la donna, continuando a coprirla e sostenerla, pur sapendo che sta sbagliando di grosso, contribuisce a rendere la figlia ancora più disturbata!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.