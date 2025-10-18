La forza di una donna: Sirin diventerà più buona? Ecco la nostra opinione al riguardo

Anticipazioni TV

Sirin è l'odiata antagonista di Bahar ne La forza di una donna. C'è una possibilità che la perfida riccia possa cambiare? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Sirin è la super cattiva de La forza di una donna, soap opera turca di successo di Canale 5. Ora, però, un gesto distensivo - tanto agognato - da parte di suo padre Enver potrebbe portarla ad una cambiamento radicale. Ma siamo sicuri che questo personaggio così perfido sia davvero in grado di rabbonirsi? Ecco che cosa ne pensiamo noi al riguardo...

La forza di una donna: La malvagità di Sirin...

Sirin, con il suo viso angelico, è forse una delle cattive più cattive della storia delle soap. Ciò che la rende tanto spregevole ed odiosa ai nostri occhi è senza dubbio il fatto che se la prenda con la sorellastra, Bahar, la quale, oltre ad essere una sventurata, è del tutto innocente: la sua unica colpa, per Sirin, è quella di essere la moglie dell'uomo che ama, Sarp, e l'altra figlia dell'adorata mamma, Hatice. La perfida riccia proprio non riesce a tollerare il pensiero che qualcun altro possa occupare un posto nei cuori delle persone da cui è ossessionata...

La forza di una donna: Enver contro Sirin...

Sirin ne ha combinate di tutti i colori, in primis contro Bahar - e persino contro i piccoli Nisan e Doruk -, ma non soltanto: spesso e volentieri ha mentito e tramato anche alle spalle dei suoi genitori, Hatice ed Enver, i quali non sanno come gestirla, consci del fatto che la loro figlia sia una mina vagante. Hatice, benché alle volte sia stata dura nel fronteggiarla, alla fine tende sempre a giustificarla, sottolineando che sia "malata", perché affetta da gravi problemi psicologici, mentre Enver è sempre stato più severo e categorico nel giudizio, ritenendo che Sirin sia semplicemente cattiva...

La forza di una donna: Sirin cambierà?

Quando Enver ha trovato Hatice nascosta in camera a piangere, le ha subito domandato che cosa stesse accadendo; lei, per non rivelargli la verità circa la sparizione del denaro di Sarp, gli ha mentito, dicendogli che era giù di morale a causa del suo atteggiamento di chiusura nei confronti di Sirin. Lui, dispiaciuto, ha preso un'importante decisione, ossia tendere la mano alla figlia. Ma quanto durerà questa tregua? Dopo aver ottenuto il perdono paterno che tanto agognava, Sirin opterà finalmente per un cambio di rotta oppure continuerà a sfoderare il suo ghigno malefico quando nessuno la guarderà? Purtroppo, ci sentiamo di fare un pronostico negativo: la verità, come sostiene Enver, questo personaggio ha un'indole cattiva, quindi è quasi impossibile che possa cambiare in meglio. Sirin ne combinerà altre, e, sicuramente, addirittura di peggiori...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.