TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo

Francesca Simone
16

Sarp dirà addio alla seconda moglie per darsi un'altra possibilità con la prima? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo

Da quando Sarp e Bahar si sono rivisti, Piril ha iniziato ad essere ancora più preoccupata. Infatti, il forte della mora è che il marito possa decidere di lasciarla per tornare insieme alla prima moglie, l'unica che in verità abbia mai amato. Ma Sarp sarà capace di fare una cosa simile? Ecco che cosa ne pensiamo noi al riguardo...

La forza di una donna: Sarp e Bahar si rivedono...

Bahar e Sarp si sono finalmente rivisti, ma non si sono ancora ricongiunti. Infatti, lui è andato a bussare alla sua porta soltanto perché mosso dal bisogno di metterla in guardia: degli uomini spietati che gli stanno dando la caccia, stanno tenendo d'occhio l'edificio in cui vivono lei ed i loro figlioletti. Il temibile boss Nezir è convinto che prima o poi Sarp andrà a fare visita alla sua vecchia famiglia, e così lui potrà acciuffarlo. Da questo momento in poi, il giovane sarà sempre più preoccupato per l'incolumità di Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk, tanto che non penserà ad altro che a loro...

La forza di una donna: La paura di Piril...

Piril sa bene che non ha alcuna chance contro Bahar: Sarp l'ha sposata ed ha costruito una nuova famiglia con lei soltanto perché certo che la prima moglie ed i loro figli fossero passati a miglior vita. Per questo motivo, quando la mora viene a sapere che il marito e Bahar si sono incontrati, la mora inizia a temere il peggio. Piril è a dir poco disperata, perché non ha il minimo dubbio che presto Sarp le volterà le spalle per correre dal suo primo ed unico vero amore. Ma sarà davvero così? Il ragazzo sarà mai in grado di fare una cosa simile?

La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar?

Che Sarp sia follemente innamorato di Bahar è poco ma sicuro. Lui ha continuato ad amarla anche quando pensava che fosse morta, e nel momento in cui ha scoperto che, invece, era viva e vegeta, la prima moglie è diventata il suo unico pensiero, facendo indispettire ed incupire Piril. D'altra parte, quest'ultima ha sempre saputo che Sarp non ha mai provato nei suoi confronti ciò che provava, prova e proverà per Bahar. Il timore di Piril è che l'amato la lasci per tornare insieme all'altra. La domanda è: Sarp lo farebbe davvero? E se la risposta fosse affermativa, che cosa sceglierebbe di fare Bahar? Non è facile fare una supposizione, perché se è vero che il cuore dell'uomo batte solo e soltanto per la nostra adorata protagonista, è altrettanto vero che è una persona perbene, quindi presumibilmente incapace di dire addio per sempre all'attuale consorte - con la quale, per giunta, ha due figlioletti -. Ad ogni modo, se Sarp è innamorato esclusivamente di Bahar, lei ormai è piuttosto infatuata di Arif. Insomma, è improbabile che Sarp scelga di lasciare Piril per tornare con Bahar, ma non impossibile; che Bahar accetti di tornare con Sarp, invece, è quasi da escludere totalmente!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2025: Diego corre in aiuto di Gianluca. Lo salverà?
Uomini e Donne: Chi è Mario Lenti? Età, Gemma Galgani, Foto. Tutto sul cavaliere del Trono Over
news VIP Uomini e Donne: Chi è Mario Lenti? Età, Gemma Galgani, Foto. Tutto sul cavaliere del Trono Over
Can Yaman, i contenuti inediti su Sandokan mostrano tutto il suo duro lavoro
news VIP Can Yaman, i contenuti inediti su Sandokan mostrano tutto il suo duro lavoro
Stefano De Martino: "Onore a Scotti, ma la sfida mi accende. Quando è andato via Amadeus, pensavano mi schiantassi"
news VIP Stefano De Martino: "Onore a Scotti, ma la sfida mi accende. Quando è andato via Amadeus, pensavano mi schiantassi"
Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie
anticipazioni TV Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la terza puntata della serie
Grande Fratello, Carlotta Dell'Isola scoppia in lacrime su Instagram: cosa è successo?
news VIP Grande Fratello, Carlotta Dell'Isola scoppia in lacrime su Instagram: cosa è successo?
La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta!
La forza di una donna Anticipazioni 6 ottobre 2025: Bahar non perdona e chiude con tutti i suoi cari!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 6 ottobre 2025: Bahar non perdona e chiude con tutti i suoi cari!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV