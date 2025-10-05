La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar? Ecco la nostra opinione al riguardo

Anticipazioni TV

Sarp dirà addio alla seconda moglie per darsi un'altra possibilità con la prima? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Da quando Sarp e Bahar si sono rivisti, Piril ha iniziato ad essere ancora più preoccupata. Infatti, il forte della mora è che il marito possa decidere di lasciarla per tornare insieme alla prima moglie, l'unica che in verità abbia mai amato. Ma Sarp sarà capace di fare una cosa simile? Ecco che cosa ne pensiamo noi al riguardo...

La forza di una donna: Sarp e Bahar si rivedono...

Bahar e Sarp si sono finalmente rivisti, ma non si sono ancora ricongiunti. Infatti, lui è andato a bussare alla sua porta soltanto perché mosso dal bisogno di metterla in guardia: degli uomini spietati che gli stanno dando la caccia, stanno tenendo d'occhio l'edificio in cui vivono lei ed i loro figlioletti. Il temibile boss Nezir è convinto che prima o poi Sarp andrà a fare visita alla sua vecchia famiglia, e così lui potrà acciuffarlo. Da questo momento in poi, il giovane sarà sempre più preoccupato per l'incolumità di Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk, tanto che non penserà ad altro che a loro...

La forza di una donna: La paura di Piril...

Piril sa bene che non ha alcuna chance contro Bahar: Sarp l'ha sposata ed ha costruito una nuova famiglia con lei soltanto perché certo che la prima moglie ed i loro figli fossero passati a miglior vita. Per questo motivo, quando la mora viene a sapere che il marito e Bahar si sono incontrati, la mora inizia a temere il peggio. Piril è a dir poco disperata, perché non ha il minimo dubbio che presto Sarp le volterà le spalle per correre dal suo primo ed unico vero amore. Ma sarà davvero così? Il ragazzo sarà mai in grado di fare una cosa simile?

La forza di una donna: Sarp lascerà Piril per Bahar?

Che Sarp sia follemente innamorato di Bahar è poco ma sicuro. Lui ha continuato ad amarla anche quando pensava che fosse morta, e nel momento in cui ha scoperto che, invece, era viva e vegeta, la prima moglie è diventata il suo unico pensiero, facendo indispettire ed incupire Piril. D'altra parte, quest'ultima ha sempre saputo che Sarp non ha mai provato nei suoi confronti ciò che provava, prova e proverà per Bahar. Il timore di Piril è che l'amato la lasci per tornare insieme all'altra. La domanda è: Sarp lo farebbe davvero? E se la risposta fosse affermativa, che cosa sceglierebbe di fare Bahar? Non è facile fare una supposizione, perché se è vero che il cuore dell'uomo batte solo e soltanto per la nostra adorata protagonista, è altrettanto vero che è una persona perbene, quindi presumibilmente incapace di dire addio per sempre all'attuale consorte - con la quale, per giunta, ha due figlioletti -. Ad ogni modo, se Sarp è innamorato esclusivamente di Bahar, lei ormai è piuttosto infatuata di Arif. Insomma, è improbabile che Sarp scelga di lasciare Piril per tornare con Bahar, ma non impossibile; che Bahar accetti di tornare con Sarp, invece, è quasi da escludere totalmente!

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.