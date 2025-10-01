La forza di una donna, Ozge Ozpirincci parla del personaggio di Bahar poi dedica parole dolcissime al marito!

Anticipazioni TV

Ozge Ozpirincci, protagonista della soap turca La forza di una donna in onda su Canale 5, parla del suo personaggio poi fa confessioni private sul marito.

Ozge Ozpirincci è l’attrice turca che interpreta Bahar nella soap La forza di una donna, in onda su Canale 5. Una soap alla quale lei è molto affezionata e che sta spopolando in Italia, pur essendosi conclusa in Turchia nel 2019. La bella attrice racconta il suo personaggio, poi svela qualche dettaglio personale sul rapporto con l’adorato marito Burak Yamanturk.

La forza di una donna, Ozge Ozpirincci parla di Bahar

Ormai sappiamo che l’Italia è una grande fan delle soap turche che, anno dopo anno, hanno conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 raccogliendo consensi e anche un forte share. Da quando è approdata anche la soap La forza di una donna, una soap diversa dal solito perché molto cruda, realista, poco incline ad intrighi surreali bensì che punta l’attenzione sulla forza dei suoi protagonisti molto umani, i telespettatori hanno iniziato ad interessarsi anche alla vita privata degli attori che fanno parte del cast, iniziando proprio da Ozge Ozpirincci, che impersona Bahar. Intervistata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’attrice turca ha parlato del suo personaggio ammettendo di essere rimasta subito molto colpita dalla sceneggiatura.

“La sua capacità di mostrare ai figli la durezza della vita come fosse qualcosa di facile e normale. Leggendo la sceneggiatura, non ho potuto far a meno di pensare a La Vita è Bella di Roberto Benigni. Il piccolo mondo che si era creato, la felicità che riusciva a trovare in esso e la sua gratitudine nonostante tutto mi hanno profondamente colpito”.

Il pubblico italiano sta godendo ora della messa in onda de La forza di una donna, che invece in Turchia si è conclusa nel 2019. Nonostante questo, Ozge ricorda perfettamente due scene che le sono particolarmente rimaste impresse per il carico emotivo che ha dovuto impiegare per recitare. Stiamo parlando della scena carrozzina che cade dalle scale durante la quale Bahar pensa ci sia suo figlio, poi scopre con sollievo che non è così, poi l’aiuto economico chiesto ad un funzionario statale, che lei avrebbe dovuto recitare con rabbia secondo le direttive del regista, e che invece ha portato in scena con il sentimento della vergogna, rendendo la scena ancora più autentica.

La forza di una donna, tutto l’amore di Ozge Ozpirincci per il marito

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Ozge Ozpirincci ha ammesso di essere molto contentata del successo che La forza di una donna sta avendo in Italia, grazie alla messa in onda della soap su Canale 5. Secondo lei questo successo tra il pubblico è derivato dalla semplicità e autenticità della trama e della sceneggiatura. Bahar, infatti, dimostra una forza incredibile ma è anche squisitamente umana nelle sue azioni, non si pone come modello ma come sfaccettatura dell’essere umano in una situazione al limite.

Ozge ha poi parlato del marito Burak Yamanturkm, divo della serie Come sorelle, con il quale si sposata nel 2021. Il loro incontro è stato magico e la loro relazione procede a gonfie vele anche dopo la nascita della figlia Mercan, che oggi ha 3 anni. Ma cosa l’ha colpita?

“La sua capacità di leggere i miei pensieri. È ancora così: a volte inizio una frase e lui la conclude prima di me, non tanto per completarmi, quanto perché intuisce i miei bisogni prima ancora che li esprima. È un lavoro di squadra preziosissimo. Inoltre mi piace che il suo amore si esprima più con i gesti che con le parole convenzionali. Con la nascita di nostra figlia Mercan abbiamo vissuto momenti belli e difficili, che ci hanno trasformati, e alla fine avvicinati. Essere genitori è una responsabilità che cerchiamo di portare avanti al meglio”.

Ha confesso Ozge. L’attrice ha poi raccontato di essere una persona molto legata alla famiglia, soprattutto all’affetto paterno, e di voler essere una madre giusta e determinata per sua figlia, certo concedendosi di tanto in tanto una fuga dalla realtà per rilassarsi nella loro casa sul mare, il luogo del cuore di Ozge che qui si ricarica completamente.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:40.