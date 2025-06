La forza di una donna: Chi è Ozge Ozpirincci? Tutto sulla coraggiosa Bahar della Soap Turca

Anticipazioni TV

Ozge Ozpirincci è l'attrice che presta il volto alla protagonista de La forza di una donna, Bahar: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

La sfortunata ma coraggiosa Bahar de La forza di una donna è la protagonista di questa nuova soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Ozge Ozpirincci, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Ozge Ozpirincci

Ozge Ozpirincci è nata ad Istanbul, in Turchia, il 1° aprile del 1986; quindi è del segno dell'Ariete ed ha 39 anni. I suoi genitori si chiamano Guzide ed Emrah, mentre suo fratello è Emre, anche lui un attore. Ha frequentato la scuola primaria e secondaria ad Istanbul, ma poi si è trasferita negli Stati Uniti per frequentare la scuola superiore. Nel 2008, invece, si è laureata presso il dipartimento di Scienze Gestionali all'Università Sabanci, tra Tuzla ed Istanbul.

La carriera di Ozge Ozpirincci

Ha esordito come attrice sul piccolo schermo nel 2008, interpretando il ruolo di Ebru Karatas nella serie Cesaretin Var mi Aska. Dopodiché, ha lavorato in molte altre serie, come Kavak Yelleri, Melekler Korusun, Deli Sarayli, Toplu Hayat, Al Yazmalim, Agir Roman Yeni Dunya, Aramizda Kalsin, Tatar Ramazan, Ask Yeniden eMucize Doktor. Nel 2017, invece, si è calata nei panni di Bahar in Kadin, titolo originale de La forza di una donna. Nel suo curriculum ci sono anche delle web serie, come Fi, Ilk ve Son, Yakamoz S-245, e dei film: Vea, Anadolu Kartallari, Karisik Kaset, Aci Tatli Eksi, Biz Boyleyiz, Karakomik Filmler 2, Kayip, Dissociative Ozge Disorder. Inoltre, è stata doppiatrice in alcune pellicole, come Paddle Pop Adventures 2, ed ha diretto un film, 'Bi atlayip çikicam' cümlesini fazla ciddiye aldiysak zaar.

Ozge Ozpirincci: Vita Privata e Instagram dell'attrice de La forza di una donna

Nel 2013 ha avuto una storia con il collega, l'attore Engin Altan Duzyatana; lo stesso anno hanno deciso di prendere strade diverse. Dal 2014, invece, è fidanzata con un altro collega, l'attore Burak Yamanturk, con il quale è convolata a nozze nel 2021. Nel 2022 i due hanno allargato la famiglia, mettendo al mondo la piccola Mercan. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ozpirincci, e al momento conta circa 3,8 milioni di follower. Sulla sua bio leggiamo: "Warrior of the rainbow", ossia "Guerriera dell'arcobaleno", una definizione che può darci un'idea di quale sia la sua indole.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.