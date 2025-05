La Forza di Una Donna dal 3 giugno 2025 su Canale5: ecco la trama e le anticipazioni delle prime puntate della nuova Soap

Anticipazioni TV

Su Canale5 è in arrivo una nuova Soap, La Forza di Una Donna. Scopriamo insieme la trama e le anticipazioni delle puntate dal 3 al 6 giugno 2025.

Da martedì 3 giugno 2025 su Canale5 si arricchisce con un nuovo appuntamento con le dizi turche. Nel daytime arriva La Forza di Una Donna, una storia che ci porterà a conoscere la determinata e sfortunata protagonista Bahar Çeşmel, interpretata da Özge Özpirinççi, pronta a tutto per garantire ai suoi figli una vita dignitosa e felice, quella che lei ha avuto per pochissimo tempo.

La Soap andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 subito dopo Tradimento, prendendo il posto di Amici di Maria De Filippi, in pausa estiva. Vi anticipiamo che non sarà l’unica novità dell’estate 2025.

La Forza di Una Donna: ecco la trama della nuova Soap di Canale5

Ecco perché la Soap comincia martedì 3 giugno 2025

La Forza di Una Donna arriverà su Canale5 dal 3 giugno 2025 per permettere agli spettatori di seguire sin da subito le vicende di Bahar, senza perderne nemmeno un attivo. In previsione del possibile calo di ascolti nella giornata di festa del 2 giugno 2025, giorno in cui il palinsesto Mediaset ci proporrà solo Beautiful e The Family, con dei lunghi appuntamenti per entrambi le Soap, Mediaset ha ritenuto opportuno spostare il debutto della dizi al martedì, per evitare che gli spettatori perdano la prima importantissima puntata.

Scopriamo la trama de La Forza di Una Donna

La Forza di Una Donna è una dizi turca, andata in onda in Turchia dal 2017 al 2020. La serie, che da noi arriverà in formato Soap, è composta di tre stagioni e in originale è divisa in 37 episodi per la prima e seconda stagione mentre solo diciassette compongono la terza.

Behar Çeşmeli è la protagonista di questa storia d’amore irta di difficoltà. Bahar è stata abbandonata dalla madre all’età di otto anni e non ha mai superato questo trauma. Dopo molti anni passati a capire cosa possa essere successo e il perché di questo addio, la giovane incontra Sarp, di cui si innamora follemente e con cui si sposa. I due hanno due figli Nisan e Doruk ma quando tutto sembrava andare per il meglio, Sarp muore in circostanze misteriose.

Bahar rimane vedova ma soprattutto indigente. Un problema con l’affitto la porta a essere sfrattata e a doversi trasferire con i suoi figli nel quartiere povero e malfamato di Tarlabaşı. Qui la vita la mette di nuovo a dura prova ed è costretta a fare due lavori per mantenersi. Ma il destino le fa incontrare Arif, il figlio del suo padrone di casa, che le darà una mano in tutto e con cui comincerà una relazione.

La Forza di Una Donna: ecco cosa succederà dal 3 al 6 giugno 2025

Puntata di martedì 3 giugno 2025

Bahar si ritrova a perdere di nuovo tutto dopo la morte di suo marito. La donna, abbandonata dalla madre a otto anni e rimasta completamente da sola dopo la morte dei nonni, ha dovuto cavarsela da sola e dovrà farlo ancora quando Sarp, il suo amato compagno, muore in circostanze misteriose. Bahar non può lasciarsi andare e deve trovare la forza di reagire per amore dei suoi figli, Nisan e Doruk.

Puntata di mercoledì 4 giugno 2025

I problemi non finiscono per Bahar. Purtroppo dopo l’aumento dell’affitto, non può più permettersi di vivere nella sua casa e alla prima insolvenza, il padrone di casa la sfratta. Determinata a non buttarsi giù, si trasferisce a Tarlabaşı, un quartiere povero e malfamato di Istanbul, dove trova un lavoro in una stireria. Deve però fare anche un altro lavoro e viene assunta come cameriera in un ristorante. Questa cosa la obbliga a lasciare i suoi figli da soli la sera. Dopo il suo primo turno, al suo ritorno a casa, trova i bambini spaventati al buio. Disperata, decide di presentarsi al Governatorato per chiedere un sussidio ma purtroppo la sua richiesta viene respinta. Sirin, la sorellastra di Bahar, incontra per caso Nisan davanti a uno studio fotografico e vedendo una foto esposta di Sarp ricostruisce la famiglia di Bahar.

Puntata di giovedì 5 giugno 2025

La richiesta di Bahar è stata rifiutata perché la donna ha dovuto dare il nome di sua madre Hatice che, ricomparsa dopo anni, ha dichiarato di poterle dare una mano. Bahar deve raggiungere la sua casa e scopre che Sarp, suo marito, era solito far visita alla suocera. In una delle loro visite, Hatice aveva dato delle pere da portare alla figlia e per recuperare questi frutti, l’uomo è caduto dal traghetto. Devastata da questa notizia, Bahar torna a casa e finisce tra le grinfie di Arif che con la scusa di aiutarla con le pulizie, abusa di lei.

Puntata di venerdì 5 giugno 2025

Yeliz sta per sposarsi e Bahar trova un vestito che Sarp le aveva regalato. La donna vuole comprare un abito simile per Nisan ma purtroppo le sue condizioni economiche non le permettono di farlo. Organizza però una piccola sorpresa che renderà la bambina felice. Intanto Ceyda cerca di sfuggire alla violenza e alla gelosia di Hikmet, un uomo molto possessivo, e si rifugia a casa dell'amica. Purtroppo Hikmet si scatena e mette in pericolo entrambe.

