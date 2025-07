La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sarp si è risposato perché crede che Bahar sia morta!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Sarp è ancora vivo, e si è rifatto una vita perché convinto che Bahar ed i figlioletti siano morti...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sarp è ancora vivo e si è rifatto una vita. Il giovane, infatti, ha una nuova famiglia: lui e sua moglie, Piril, hanno messo al mondo due gemelli. Nonostante ciò, non è per niente felice. Sarp, che ora si fa chiamare Alp, sa che Bahar, Nisan e Doruk sono morti. L'attuale consorte, però, sta per scoprire la verità... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Sarp è vivo!

Mentre noi vediamo Bahar convinta che Sarp sia ancora vivo, i telespettatori turchi sanno che, seppur non per il giusto motivo, l'intuizione della giovane è corretta. Infatti, Bahar ha trovato i messaggi che Sirin si è inviata da sola dal telefono del cognato; all'oscuro di ciò e notando che la data degli sms è postuma rispetto a quella della sua presunta morte, la poverina ha iniziato a pensare che Sarp non fosse realmente deceduto. In effetti, quest'ultimo non ha perso la vita in mare: è diventato ricco ed ha sposato un'altra donna, con la quale ha messo al mondo due figli...

Sarp crede che Bahar sia morta... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Sarp è vivo ed ha un nuovo nome, Alp, ed ha accanto a sé una nuova moglie, Piril, insieme alla quale ha avuto due figli, i gemelli Ali ed Umer. Inoltre, ha un nuovo tenore di vita: ora è decisamente molto più benestante rispetto al passato. Tuttavia, questa agiatezza non lo ha reso più sereno, anzi, il contrario. Nei ricordi di Bahar, lui è sempre stato solare, ma adesso sembra un'altra persona: ha un'aria mesta, e, più che amorevole, è freddo nei confronti della consorte. Qual è la ragione di questa profonda malinconia che lo caratterizza? Il giovane sa che la sua precedente moglie, appunto Bahar, ed i loro figlioletti, Nisan e Doruk, sono rimasti vittime in una tragedia in mare...

Piril scopre che Bahar e i figli sono vivi, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Julide, la madre di Sarp, ha rischiato d'investire Bahar; allora, è corsa ad avvisare la nuova nuora, Piril, ed il consuocero, Suat, di ciò che aveva scoperto: la prima moglie di suo figlio non è morta come credevano. La ragazza e suo padre non le credono, e si convincono che Julide si tornata ad attaccarsi alla bottiglia. Nonostante ciò, Piril continua a pensare alla rivelazione della suocera, e così chiede a Suat d'indagare affinché possa tranquillizzarsi. Infatti, lei ha il forte timore che Sarp non abbia mai dimenticato la sua vita precedente, e che abbia deciso di risposarsi e rimettere su famiglia solo perché conscio di non poter più tornare indietro. In questo modo, Piril verrà a sapere che sono stati ingannati, poiché Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi. Sotto shock e terrorizzata al pensiero che il coniuge possa lasciarla una volta scoperta la verità, compirà una mossa disperata: chiederà a Sarp di tornare in America. Quest'ultimo resterà di stucco, visto che era stata proprio lei a chiedergli di rimpatriare, ma alla fine sceglierà di accontentarla oppure no?

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.