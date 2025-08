Innocence, la settima puntata va in onda oggi, sabato 2 agosto 2025: Ela svergognata dalla stampa, Bahar si infuria!

Anticipazioni TV

Innocence torna a farci compagnia nel weekend di Canale5. Nella puntata in onda nel tardo pomeriggio di Canale5, Ela e Ilker sono davanti al banco dei giudici ma la verità tarda ad arrivare e per la figlia di Bahar le cose si complicano.

Un altro avvincente appuntamento con Innocence ci aspetta su Canale5 alle ore 17.48. La soap dei weekend Mediaset si sta rivelando sempre più appassionante e siamo molto curiosi di sapere cosa succederà nei nuovi episodi in arrivo oggi, 2 agosto 2025. Per Ela e sua madre le cose si complicheranno sempre di più e questo a causa della potente famiglia di Ilker, pronta a tutto per salvare la propria reputazione e disposta a mentire e fare il gioco sporco affinché nessuno dei suoi componenti finisca in prigione. Ma Bahar non ha intenzione di mollare la presa ed è disposta a combattere sino alla fine dei suoi giorni per dare giustizia a sua figlia. Scopriamo insieme le anticipazioni dell’episodio di questo pomeriggio ma prima vediamo cosa è successo negli episodi precedenti.

Innocence: Ela non ricorda nulla!

Negli episodi precedenti di Innocence abbiamo scoperto che la relazione tra Ilker ed Ela, prima di arrivare al drammatico incidente, era stata scoperta sia da Hale che da Irem. Nonostante tutto Ela ha continuato a insistere affinché Ilker riconoscesse il suo amore per lei, finendo persino a compromettersi con delle foto hard, finite nelle mani della polizia. Nella sesta puntata, Bahar si è detta convinta che la sua bambina sia stata plagiata ed è pronta a dimostrare l’innocenza della sua bambina. Timur è stato convinto da Banu a firmare le sue dimissioni dall’azienda affinché la posizione degli Ilgaz non venga ulteriormente compromessa in vista dell’imminente processo a carico di Ilker, che attende i due giovani “innamorati” al banco de testimoni. Ela si è ripresa e si sta rimettendo in forze ma da quando si è svegliata non ha proferito parola; sembra aver dimenticato come si comunica e presto si scoprirà che non è solo quello che non ricorda…

Ecco cosa succederà nella puntata di Innocence in onda oggi 2 agosto 2025

La nuova puntata di Innocence ci farà compagnia oggi, sabato 2 agosto 2025, su Canale5. Nell’episodio in onda nel tardo pomeriggio ritorneremo nell’aula di tribunale dove abbiamo lasciato i nostri protagonisti nel precedente episodio. L’avvocato di Ilker – uno dei migliori in circolazione – pronuncerà la sua arringa difensiva e accuserà Ela di essere un’erotomane e di aver inventato, nella sua mente, la relazione con l’Ilgaz. Il legale affermerà pure che, per vendicarsi di essere stata rifiutata, la ragazza ha inscenato la sua aggressione. Bahar andrà su tutte le furie e per dimostrare al giudice l’innocenza di sua figlia, tirerà fuori e farà vedere le foto che mostrano le terribili ferite di Ela. La sua impetuosità la porterà a farsi allontanare dall’aula. Intanto sui social, così come sulla TV e sui giornali, cominceranno a circolare le immagini hard di Ela e l’opinione pubblica comincerà a storcere il naso. Ilker verrà scarcerato in attesa della fine del processo ma si renderà conto che la sua famiglia è tutto, o quasi, contro di lui. Sua madre Hale lo difenderà a spada tratta mentre suo padre Ismail sarà furioso contro di lui per aver infangato la reputazione della famiglia e se la prenderà con sua moglie, colpevole di aver viziato un po’ troppo il ragazzo. Irem continuerà a rimanere accanto al marito nonostante abbia capito che il loro rapporto non è più lo stesso e che il loro matrimonio è fondato su una bugia. Tutti gli Ilgaz spereranno che Ela non riacquisti mai e poi mai la propria memoria e in effetti sembrerà proprio che la giovane non abbia la più pallida idea di cosa le sia accaduto.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.