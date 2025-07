Innocence, Anticipazioni della Sesta Puntata in onda oggi su Canale5: Ela protegge il suo aggressore!

Anticipazioni TV

Anche oggi, domenica 27 luglio 2025, Innocence, la soap opera turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella sesta puntata!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Innocence sono ricche di colpi di scena. Nel quarto episodio, in onda il 27 luglio 2025 alle 17:45, in ospedale, Ela ha finalmente riaperto gli occhi, ma non ha alcuna intenzione di parlare di quello che le è accaduto. Intanto, la polizia arriva a supporre che la giovane abbia un secondo telefono che avrebbe usato per comunicare con Ilker. Bahar, invece, sta cercando di contattare Timur, il quale si trova con Banu. La donna, d'accordo con Ismail, fa firmare all'amante una richiesta di dimissioni dal Gruppo Ilgaz. Poi, con un flashback, torniamo a mesi prima: una sera, Irem si presentò alla casa di Riva mentre Iker era con Ela. Allora, il giovane fece nascondere l'amante in uno stanzino, ma l'influencer trovò comunque una traccia di Ela, ossia il bracciale con Trilli. Con la scusa di doverle restituire il gioiello, Irem organizzò un incontro anche con Ilker. Una volta riunitisi, la figlia di Bahar riportò la sua versione dei fatti, però l'amato negò tutto, dandole della bugiarda. Ela andò su tutte le furie. Ora, invece, è il giorno della prima udienza...

Innocence: Ela si risveglia!

Mentre in carcere Ilker convolava a nozze con Irem, in ospedale Ela riapriva finalmente gli occhi. La poverina, dopo aver subito una violenta aggressione, è finita in ospedale in gravissime condizioni; ora si risveglia dal coma, quindi lascia la terapia intensiva. Ovviamente, tutti, a partire da sua madre Bahar fino ad arrivare agli agenti di polizia, non attendono altro che Ela dia la sua versione dei fatti, in modo tale che possano inchiodare il responsabile di ciò che le è accaduto. Purtroppo, però, la giovane finirà con il deludere le aspettative..

Ela non denuncia il suo aggressore... Ecco che cosa succederà nella Prima Puntata di Innocence

Ela è ancora sotto shock per l'aggressione subita, ed ancora sta cercando di riprendersi al meglio. Forse è anche per questa ragione che la ragazza non sembri minimamente intenzionata ad aprire bocca. Ela si ostina a non parlare: non vuole rivelare il nome della persona che l'ha quasi uccisa. Bahar fa fatica a crederci, tanto che sprona la figlia a parlare e denunciare, poiché è giusto che chi ha sbagliato paghi; purtroppo, la mamma fa uno sforzo inutile. Nel mentre la polizia è sempre più convinta che Ela nasconda un secondo telefono che utilizzava per restare in contatto con il suo amante segreto, Ilker. In seguito, Bahar cerca di chiamare Timur, il quale però si trova in compagnia di Banu. Inoltre, d'accordo con Ismail, la donna sta facendo firmare all'amante le dimissioni dal Gruppo Ilgaz....

Irem sapeva della tresca di Ilker ed Ela, nelle Anticipazioni del Primo Episodio del 27 luglio 2025 di Innocence

Con un flashback torniamo indietro di qualche mese fa. Una sera, Irem si presentò alla casa di Riva, dove Ilker era in compagnia di Ela. Temendo di essere colto in flagrante, il giovane fece nascondere subito l'amante dentro uno stanzino. Nonostante questa sua accortezza, l'influencer riuscì comunque a trovare una traccia di Ela, ossia il suo bracciale di Trilli. Con la scusa di restituirle il gioiello, Irem organizzò un incontro con la rivale in amore ed Ilker. A questo punto, Ela vuotò il sacco, ammettendo che tra lei ed il ragazzo vi fosse una tresca, mentre Ilker negò con forza e l'accusò di essere una bugiarda. Ela perse le staffe. Ma arriviamo ad oggi, il giorno della prima udienza. Come andrà?

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.