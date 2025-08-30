TGCom24
Innocence
Innocence
Anticipazioni TV

Innocence Anticipazioni 30 agosto 2025: Ilker rinuncia alla fuga ed Ela sconvolge tutti in tribunale!

Silvia Farris
3

Innocence ci aspetta con un nuovo appuntamento nel tardo pomeriggio di sabato 30 agosto 2025. Scopriamo insieme cosa succederà in un episodio che promette un colpo di scena inaspettato...

Innocence Anticipazioni 30 agosto 2025: Ilker rinuncia alla fuga ed Ela sconvolge tutti in tribunale!

Innocence torna per farci compagnia nel weekend e la nuova puntata della dizi turca ci dà il suo primo appuntamento – settimanale – per oggi, 30 agosto 2025, alle ore 18.00, dopo i consueti appuntamenti con Beautiful, If You Love e il film TV del ciclo Inga Lindstrom. Negli episodi che vedremo questo fine settimana, altri tasselli si aggiungeranno alla storia di Ela e Irem, due donne accomunate da un uomo che le ha ingannate entrambe. Ma scopriamo insieme cosa vedremo nel tardo pomeriggio di questo sabato di fine estate ma prima un piccolo riassunto di quanto accaduto in precedenza.

Innocence: ecco dove siamo rimasti nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Innocence abbiamo visto Harun e Bahar cercare di proteggere le loro figlie e tentare di trovare un po’ di pace in una situazione che vede entrambe imbrogliate dallo stesso uomo. È ormai chiaro a tutte e due le ragazze che Ilker abbia giocato sporco con entrambe e ognuna di loro ha reagito in modo diverso. Sì perché Irem ha tentato di attirare l’attenzione del marito e di riconquistare i suoi follower, fingendo un suicidio in diretta. Peccato però che una volta arrivata in ospedale, benché costretta a subire una lavanda gastrica per via della quantità di alcol e di vitamine ingerite, il suo inganno sia stato scoperto. Hande ne ha subito approfittato per avere sempre più il controllo sulla ragazza e l’ha spronata a continuare a mentire ai suoi follower per far ricadere tutta la colpa su Ela e per infangare ulteriormente la reputazione della giovane che vuole distruggere suo figlio.

Ma Hande non si è fermata qui e ha proposto a suo figlio Ilker una fuga strategica alle isole Cayman prima della nuova udienza del processo. E questo perché Ela – tornando nella casa dove è avvenuta la tragedia che l’ha quasi uccisa – ha ricordato ogni cosa di quella sera e ora sa perfettamente che l’Ilgaz l’ha massacrata di botte e intende testimoniare in tribunale.

Ecco cosa succederà nella puntata di Innocence del 30 agosto 2025

La puntata di Innocence in onda il 30 agosto 2025 riprenderà proprio dalla fuga di Ilker. Nell’episodio di oggi, sabato, ci ritroviamo all’alba della nuova udienza ma di Ilker non c’è traccia. Il ragazzo sembra sparito nel nulla. Ela intanto, dopo aver parlato con la sua psicologa, rivela al suo avvocato e ai suoi genitori di aver ricordato ogni cosa successa la notte della sua aggressione. Bahar e Timur, così come tutti i famigliari della giovane, sono convinti che con il nuovo step del processo, tutto si risolverà ma purtroppo senza Ilker niente può andare a buon fine.

Ilker è pronto a partire ma poco prima di salire su un aereo che lo porterà verso la libertà e una nuova vita - con una nuova identità - deciderà di rinunciare alla fuga e di presentarsi in aula. Ela testimonia e a sorpresa rivela che si Ilker l’ha colpita con una sedia ma confessa che a continuare a picchiarla non è stato lui. La giovane comunica che qualcun altro l’ha aggredita dopo che l’Ilgaz si era allontanato da casa e purtroppo lei non ha visto il suo aggressore in faccia; continua dicendo di essere certa che non possa essere stato il rampollo di Hande e Isamil e questo perché la persona in questione non aveva alcun tatuaggio sul braccio, diversamente da Ilker.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.

Innocence
Innocence
