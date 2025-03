Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: stasera su Rai 1 la quarta e ultima puntata di una stagione in crescendo

Anticipazioni TV

Si conclude domenica 6 marzo su Rai 1 la quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, una serie il cui successo non accenna a diminuire. Vediamo la trama dell'ultima puntata.

Giunge a conclusione stasera su Rai 1 la quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, serie di grande e meritato successo, sempre accompagnata dall'affetto del pubblico, che dopo la fine della puntata numero 22 in onda stasera, si sentirà orfano fino alla prossima stagione. Non ci sono polemiche che tengano: è vero che, come accade spesso nelle trasposizioni tra pagina scritta e schermo, televisivo o cinematografico che sia, la libertà di adattamento dà vita a differenze che possono non andar giù all'autore originale delle storie. Ma è altrettanto vero che, a differenza di altre operazioni analoghe della Rai, in questo caso la bravura degli sceneggiatori e degli attori non ha rovinato il piacere di chi i romanzi li ha letti. Onore al merito dunque a Mariolina Venezia per la "maternità" della serie e anche agli sceneggiatori Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili e il regista Francesco Amato per aver scritto dialoghi divertenti e credibili, a cui ha dato vita un team fantastico di attori.

L'incredibile cast di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore

Approfittiamo della fine della quarta stagione per citarli tutti, gli interpreti di Imma Tataranni: Vanessa Scalera, la "sceriffa" di Matera (città bellissima ma faticosa, specie coi tacchi), donna diretta ma anche capace di insospettabili tenerezze ed empatia, coi suoi vestiti improbabili; Massimiliano Gallo, Pietro, il marito tenero e un po' immaturo; Barbara Ronchi, Diana, l'adorabile amica e consigliera di Imma, Carlo Buccirosso, procuratore incasinato nella vita se non sul lavoro; Alessio Lapice, il dolce e passionale maresciallo Ippazio Calogiuri; le fantastiche mamme di Imma e Pietro - Lucia Zotti e Dora Romano; Antonio Montemurro, rassegnato padre di Pietro; Alice Azzariti, la figlia ribelle; Carlo De Ruggieri, pragmatico e un po' cinico dottor Taccardi, Nando Irene, spassoso e frustrato Maresciallo La Macchia; Monica Dugo, la svampita ma furba archivista Maria Moliterni. E ancora i personaggi ricorrenti e le guest star, da Cesare Bocci (Romaniello) a Andrea Di Casa (Salvatore), Nello Mascia (Latronico), Tommaso Ragno (Vasco Parisi), Gianni Lillo (Capozza), Giuseppe Ragone (Pino Zazza), Pier Giorgio Bellocchio, Paolo Sassanelli, Francesco Foti, Antonio Gerardi, il compianto Gigio Morra e tutti i bravissimi caratteristi apparsi magari solo per poche pose in una puntata. Uno dei meriti di Imma Tataranni è anche averci offerto la possibilità di vedere quanti attori espressivi, credibili e capaci esistano nel nostro Paese. Complimenti per il casting a Stefania Valestro.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: la trama dell'ultima puntata della quarta stagione

Dopo aver affrontato il distacco da Calogiuri e le tensioni con Valentina, Imma cerca di trovare un nuovo equilibrio, sia nella sua vita privata che nel lavoro. La separazione da Pietro sembra ormai definitiva, ma il loro rapporto continua a essere segnato da momenti di confronto e malinconia. Sul fronte lavorativo, Imma si trova a indagare sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa, scoprendo presto che dietro la sua morte si nasconde più di quanto sembri. Nel frattempo, Diana prende una decisione importante per il suo futuro, mentre Pietro, con il supporto di Vasco, comincia a immaginare una vita nuova, lontana dalle dinamiche che per anni lo hanno legato alla moglie. Imma, sempre più immersa nel suo lavoro, non può non affrontare un nemico, il più subdolo e personale: il senso di colpa e il timore di aver compromesso per sempre la sua vita sentimentale. Nel giorno di Ferragosto, la famiglia si riunisce per il tradizionale pranzo, un momento che mette in evidenza le distanze e le fratture ancora aperte, ma anche il legame profondo che, nonostante tutto, continua a unire Imma e Pietro. Imma sa che alcune scelte sono ormai definitive, ma il suo percorso è tutt’altro che concluso. Cosa le riserverà il futuro?