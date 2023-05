Il Patriarca: Stasera su Canale5 l'Ultima Puntata della Fiction con Claudio Amendola

Anticipazioni TV

Appuntamento stasera con l'ultima puntata de Il Patriarca, la nuova fiction di Canale5 con Claudio Amendola nei panni di un carismatico imprenditore pugliese, alle prese con un grosso cambiamento nella sua vita. Scopriamo insieme le Anticipazioni dell'ultimo episodio in onda oggi.

Stasera - venerdì 19 maggio 2023 - ultimo appuntamento con Il Patriarca, la nuova Serie TV che vede protagonista Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un carismatico imprenditore pugliese, che sarà costretto a cambiare tutta la sua vita, dopo una terribile scoperta. La Fiction, in sei prime serate, va in onda su Canale5 alle ore 21.45. Tutti gli episodi sono disponibili anche gratuitamente e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo le Anticipazioni dell'ultima puntata di oggi.

Il Patriarca: ecco cosa è successo nella Quinta Puntata

Nella quinta puntata de Il Patriarca, Mario ha sacrificato Carlo per sviare le accuse della polizia, salvando così Nemo dall'arresto. Il giovane Bandera è stato rilasciato ma per lui e per la sua famiglia, le cose sembrano complicarsi. Alex, in piena campagna elettorale, è stato malmenato dagli uomini di Tigre e, raggiunto da Monterosso, ha ascoltato una registrazione di Nemo, nella quale il boss confessa di aver ucciso suo padre. Intanto Ferro ha scoperto che Malcolm è un infiltrato e ha informato sia il suo capo che Lara. La ragazza è rimasta sconvolta da questa rivelazione. Per lei è stato un duro colpo. Nina ha rivelato a Mario di volere la comunione dei beni, andando contro il volere del padre mentre Serena, ora senza più grandi chance, ha deciso di chiedere aiuto alla sorella, per salvare gli affari di famiglia. Questa sua scelta finirà per metterla ancora più nei guai?

Il Patriarca: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda oggi su Canale5

È arrivato il giorno del matrimonio di Mario e Nina. La cerimonia si conclude in un modo completamente inaspettato e le conseguenze portano Nemo a subire un terribile ricatto da Freddy. Il Bandera deve accettare l'aiuto di suo cognata Monica. Mario viene chiamato a risolvere la situazione il prima possibile ma si troverà a fare una scelta piuttosto drammatica. Lara deve rinunciare ai suoi principi morali pur di aiutare suo padre mentre Monterosso, sempre più convinto ad andare in fondo, può giocarsi un'altra carta... forse quella vincente.

Il Patriarca va in onda alle ore 21.45 su Canale5.