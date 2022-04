Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Umberto confermati per la Settima stagione. Ecco chi però lascerà la soap

Anticipazioni TV

Quali personaggi diranno addio a Il Paradiso delle Signore nella settima stagione della soap? Le Anticipazioni parlano chiaro Vittorio e Umberto sono pronti a tornare.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore volge al termine ma Rai ha voluto rassicurare i fan della soap, annunciando la nuova edizione nei palinsesti 2022/2023. Cresce la curiosità dei telespettatori che, giunti alla svolta nella narrazione, si chiedono: chi rimarrà e chi dirà addio per sempre? Secondo recenti Anticipazioni, è stata confermata la presenza di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, e Umberto Guarnieri, al quale presta il volto Roberto Farnesi, mentre si dovrà dire addio ad un personaggio amatissimo. Scopriamo le ultime news nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore, le Anticipazioni sul cast della settima stagione

Rai 1 si è assicurata piaci di share stellari con Il Paradiso delle Signore, che da anni è una delle soap più amate dagli italiani. La sesta stagione si prepara a chiudere i battenti con il grande finale, ricco di colpi di scena e conferme, non prima tuttavia di aver annunciato il ritorno della soap con la settima stagione, già regolarmente inserita nel palinsesto della Rete per il 2022/2023. È stato Alessandro Tersigni, che presta il volto a Vittorio Conti, a rivelare in un’intervista che le riprese inizieranno a maggio, quando la soap sarà sostituita,lasciando intendere che anche lui sarà presente nelle nuove puntate. Ma non sarà lui l’unico personaggio amatissimo a tornare, stando alle Anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto Guarnieri confermato nel cast

Vittorio Conti torna a Il Paradiso delle Signore, pronto a rendersi protagonista di nuovi colpi di scena, ma non sarà l’unico. Anche Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, sarà presente nel cast della settima stagione della soap di Rai1, e con lui la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, la dark lady della vicenda ma anche una delle protagoniste più apprezzate e interessanti, alla quale presta il volto la talentosa Vanessa Gravina. Ma all’esultanza per il ritorno sul piccolo schermo di Adelaide, Vittorio e Umberto si accompagna la triste notizia della possibile uscita di scena di altri personaggi amatissimi. Stiamo parlando di Salvatore e Stefania.

Salvatore Amato lascia Il Paradiso delle Signore?

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore potrebbe portare all’addio di due personaggi amatissimi, stando alle Anticipazioni lanciate da Blastingnews. Stiamo parlando di Salvatore Amato, interpretato da Emanuele Caserio. Nelle ultime puntate della soap, infatti, Salvatore ha ammesso di voler lasciare Milano e la Caffetteria, per seguire il suo cuore e trasferirsi nel paese della sua fidanzata. Sarà sempre l’amore a portare lontano dal set anche Grace Ambrose, ovvero Stefania Colombo. La Venere del Grande Magazzino milanese, innamorata del nipote della contessa di Sant’Erasmo, sogna di diventare giornalista ed esplorare nuovi orizzonti con il suo fidanzato al fianco. Non ci sono ancora conferme circa l’addio di Salvatore e Stefania, ma analizzando anche le trame della soap sembra altamente probabile che non li ritroveremo a settembre su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.