Il Paradiso delle Signore stop alle repliche, al via Sei Sorelle da lunedì 30 maggio 2022

Anticipazioni TV

Le repliche de Il Paradiso delle Signore lasciano il posto alla nuova soap Sei Sorelle, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 30 maggio 2022.

Conclusa la sesta stagione con numerosi colpi di scena, Rai ha deciso di regalare ai fan de Il Paradiso delle Signore la possibilità di immergersi nuovamente nel Grande Magazzino milanese grazie alle repliche della prima stagione, in attesa della messa in onda delle nuove puntate. Da lunedì 30 maggio 2022, tuttavia, la soap lascia il posto ad una new entry, ovvero Sei Sorelle. Scopriamo insieme quando torna Il Paradiso e di cosa parla la nuova soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, stop alle repliche: quando torna la soap di Rai 1

C’è grande attesa per la messa in onda della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, soprattutto dopo gli interrogativi lasciati aperti dalle ultimissime puntate. L’amata soap di Rai 1 tornerà a settembre 2022 con trame sempre più appassionanti, ricche di colpi di scena e di momenti romantici, una volta concluse le registrazioni delle nuove puntate. I protagonisti e gli addetti ai lavori hanno confermato che nel mese di maggio prenderanno il via le riprese sul set de Il Paradiso, ed è confermata la presenza di Roberto Farnesi, che presta il volto a Umberto Guarnieri, ma anche di Alessandro Tersigni, ovvero Vittorio Conti, e della contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata dalla magnifica Vanessa Gravina. L’affetto dimostrato per Il Paradiso è davvero straordinario e per questo, e per non lasciare i fan orfani della soap così a lungo, Rai 1 ha proposto in queste ultime settimane le repliche della prima stagione. Ora, tuttavia, la programmazione della Rete prevedere l’ingresso di una nuova soap spagnola che prenderà il posto dei protagonisti che gravitano attorno al Grande Magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore: Anticipazioni sulla settima stagione

Prima di scoprire nel dettaglio la trame e i protagonisti della nuova soap di Rai 1, vediamo insieme cosa rivelano le prime Anticipazioni sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi hanno lasciato Milano dopo i contrasti con Adelaide di Sant’Ersamo, decisa a separare la coppia a tutti i costi, arrivando anche ad estromettere il cognato dal Paradiso. La contessa, approfittando della delicata situazione e dei dubbi di Umberto, ha rilevato le quote di quest’ultimo da Dante, che le ha cedute volentieri ad Adelaide per redimersi agli occhi di Beatrice e farsi perdonare dalla famiglia Conti. Quando Umberto e Flora torneranno in città, Adelaide cercherà vendetta sulla figliastra. Nel frattempo, rimasto senza stilista, Vittorio promuoverà Maria e seguirà con attenzione la sua formazione, finendo per provare qualcosa per la giovane ex Venere. Per Anna e Salvo si prospetta una stagione molto difficile, soprattutto dopo il grande ritorno in scena di Massimo Riva. Questi e tanti altri colpi di scena ci aspettano nella nuova stagione in onda a settembre 2022 su Rai 1.

Sei Sorelle: Anticipazioni, trama, protagonisti della nuova Soap

Come anticipato all’inizio di questo articolo, le repliche de Il Paradiso delle Signore termineranno a partire da lunedì 30 maggio 2022, quando su Rai 1 debutterà la nuova soap spagnola Sei Sorelle. Di cosa parla e chi sono i protagonisti? Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa sono sei sorelle che nella Madrid, pochi anni prima lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, sono rimaste orfane del padre e devono lottare per mantenere la loro posizione sociale, ribellandosi all’ottica maschilista dell’epoca. Tra tradimenti, sotterfugi e inganni, le sorelle Silva Torrealba potranno contare sull’aiuto dei loro dipendenti, consapevoli delle loro doti e della loro bontà e desiderosi di vederle trionfare sulla logica del più forte che schiaccia il più debole. Nel cast della nuova soap spagnola ci sono anche Carla Diaz, nota al pubblico per la sua interpretazione in Èlite, popolarissima seri televisiva targata Netflix, e Alex Adrover ovvero uno dei volti di Toy Boy fruibile sulla medesima piattaforma streaming.