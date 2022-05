Il Paradiso delle Signore 7: Adelaide pronta ad affondare Flora. La stilista rischia di perdere tutto, persino Umberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1. Umberto Guarnieri tra due fuochi, chi la spunterà?

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore si aprirà con i contrasti tra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e la neo-coppia formata da Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. Le Anticipazioni sulla soap di Rai1, infatti, ci rivelano che al suo ritorno a Milano, Umberto si troverà estromesso dal Grande Magazzino e dovrà scegliere da che parte stare: Adelaide non ha intenzione di giocare pulito contro la figliastra.

Adelaide pronta a tutto nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

La sesta stagione della soap di Rai1 si è chiusa con la partenza di Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi per la montagna, intenzionati a godersi un po’ di tempo da soli, lontano dalla contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Quest’ultima, infatti, ha fatto di tutto per impedire al cognato di cedere al sentimento per la figliastra, cercando di allontanare Flora dal Paradiso e di imporre la sua presenza a Umberto, che dopo tanti anni di convivenza e complicità ha titubato prima di tradire la fiducia di Adelaide. Nel frattempo, grazie a Dante che si è redento per poter meritare la fiducia di Beatrice, la contessa ha ricevuto una cospicua quota del Grande Magazzino milanese e non esiterà a sfruttare la situazione per rifare Guarnieri con sé.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora nei guai!

Flora Gentile Ravasi non ha paura della matrigna, la contessa di Sant’Erasmo e ha messo in chiaro che avrebbe lottato fino all’ultimo per poter vivere la storia d’amore con Umberto lontano dalle sue imposizioni. Flora, in questo modo, ha messo a rischio il suo lavoro come stilista a Il Paradiso, dato che le Anticipazioni ci rivelano che Adelaide la estrometterà senza tante cerimonie, chiedendo a Vittorio Conti di istruire Maria al suo posto. Mentre tra i due potrebbe nascere un flirt, Flora tornerà con Umberto dalla loro vacanza in montagna più innamorata che mai, scontrandosi tuttavia con la durissima realtà di essere rimasta senza lavoro. La Ravasi sarà in seri guai dal momento che, avendo perso le sue quote, Umberto non potrà aiutarla a tornare a far parte dello staff del Grande Magazzino e Adelaide sfrutterà la situazione per allontanarla dal cognato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide riscatta Umberto?

Umberto, seguendo Flora e lasciando la città, si è esposto al pericolo più grande: perdere tutte le quote de Il Paradiso. Nella nuova stagione della soap di Rai1, dopo essere tornato dal viaggio con la sua nuova fidanzata, Guarnieri si troverà a dover affrontare Adelaide alla quale è unito da un sentimento molto forte, sebbene non sia mai sfociato in una love story duratura. Forse, dopo aver trascorso del tempo lontano dalla realtà con Flora, Umberto si renderà conto che la sua vita non può essere fatta di fughe e che la lealtà alla sua famiglia viene prima di tutto, anche dell’amore, rinunciando così alla sua nuova fiamma e chiedendo perdono alla cognata. In realtà, non è escluso che sia la stessa Adelaide ad imporre un ultimatum a Umberto, ricattandolo per costringerlo a lasciare Flora. Ma cosa accadrebbe se lui non accettasse?

