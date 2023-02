Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania torna nel finale di stagione ma deve scegliere. Marco o Federico?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Stefania farà ritorno a Milano e dovrà fare una scelta tra Marco e Federico. Cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rai1?

Marco e Stefania si ritroveranno nel finale di stagione della Soap. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non ci danno però ancora belle notizie per la coppia che ha appassionato tanti fan durante la scorsa stagione. I due ragazzi dovranno infatti chiarirsi e ritrovare l'intesa ma sarà soprattutto la Colombo a dover capire chi scegliere tra il suo fidanzato e Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania tornerà a Milano

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore ne vedremo delle belle. Sì perché molti nodi verranno al pettine. Tra questi anche il rapporto tra Marco e Stefania. Il Di Sant'Erasmo ha rivelato di essere in crisi con la sua fidanzata, impegnatissima nel lavoro e talmente galvanizzata dalla sua nuova vita, da dimenticarsi del suo compagno. Il ragazzo è molto preoccupato ma Matilde lo ha rassicurato che, nelle relazioni, un momento di allontanamento può verificarsi. L'importante è non mollare e chiarire al più presto. E così pare proprio che succederà. Stefania tornerà a Milano, forse anche per assistere all'inaugurazione dell'azienda di denim, aperta da suo padre con l'aiuto economico di sua madre. Ma la giovane Colombo si troverà a dover affrontare pure Marco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania dovrà scegliere tra Marco e Federico

I fan de Il Paradiso delle Signore ricorderanno sicuramente il fatto che Stefania fosse innamoratissima, sin da bambina, di Federico Cattaneo. Il ragazzo però non l'ha mai considerata ma tra i due, il rapporto sembra essere cambiato. Almeno stando a quanto raccontato da Marco, la Colombo e il figliastro di Luciano – che si è scoperto essere figlio di Umberto – hanno cominciato a collaborare. Federico infatti sta traducendo il libro di Stefania e quindi i ragazzi passano diverso tempo insieme. Abbiamo tutti pensato che la figlia di Ezio e Gloria possa aver ripreso a provare dei forti sentimenti per il suo primo amore e in effetti quando tornerà a Milano, sembra che sarà costretta a fare una scelta tra lui e Marco.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania tornerà negli Stati Uniti con Gloria ed Ezio?

Stefania dovrà scegliere tra Marco e Federico. Per il momento le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non ci rivelano nulla. Possiamo solo ipotizzare. Quello che sappiamo è che la Colombo tornerà a Milano. Sarà là che farà chiarezza sui suoi sentimenti e parlerà con il suo fidanzato. I due scenari potrebbero quindi essere: Stefania lascia Marco e torna negli Stati Uniti oppure Stefania rinnova il suo amore a Marco e dimentica Federico. Ma potrebbe anche darsi, non si esclude, che la giovane scrittrice non scelga nessuno e si rimetta in viaggio verso Washington, in compagnia di Gloria ed Ezio. In un nostro precedente articolo, vi abbiamo rivelato che ci sono grandi possibilità che i coniugi Colombo, tra cui scatterà di nuovo la passione, possano decidere di riunirsi oltreoceano. Ma attenzione il ritorno di Stefania negli USA è quasi certo ma non è sicuro, vi terremo aggiornati, se il suo cuore apparterrà a qualcuno.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.