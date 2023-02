Il Paradiso delle Signore 8 si farà: confermata la Nuova Stagione della Soap di Rai1. Ecco cosa sappiamo

Anticipazioni TV

I fan de Il Paradiso delle Signore possono tirare un sospiro di sollievo. La Soap di Rai1 sarà rinnovata per una nuova stagione, presto in arrivo. Ecco tutto quello che sappiamo...

Il Paradiso delle Signore 8 si farà! Urla di giubilo e sospiri di sollievo per tutti i fan della Soap, noi compresi. È finalmente arrivata la conferma che la nuova stagione ci sarà e che quindi, dopo lo stop estivo previsto per ogni anno, le avventure del grande magazzino milanese, torneranno a farci compagnia da settembre 2023. Ma cosa sappiamo sugli episodi che ci faranno compagnia dall'autunno 2023 alla primavera 2024?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: da settembre 2023 al via l'Ottava Stagione della Soap

Nelle scorse settimane, anzi meglio dire già dallo scorso mese, attendevamo notizie sul futuro de Il Paradiso delle Signore. Sino a qualche giorno fa, non avevamo certezza che la Soap sarebbe stata rinnovata per un altro anno ma finalmente, dopo tanto attendere e qualche tremore, possiamo confermare che la stagione 8 si farà e ci sarà. A parlare per primo dell'arrivo di un nuovo anno in compagnia del Paradiso, è stato Roberto Farnesi. Ma a darcene certezza ci ha pensato Pietro Masotti, il nostro Marcello Barbieri. In una sua recente intervista, l'attore ha fugato ogni dubbio sul rinnovo della serie, che tornerà quindi a farci compagnia nell'autunno 2023.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Umberto sicure presenze nell'Ottava Stagione

Sono molte le domande che affollano la nostra mente riguardo all'Ottava Stagione della Soap. Partiamo però da alcune certezze. Sicuramente nella prossima stagione ci saranno Umberto e Marcello. I due personaggi, ora più che mai in guerra, saranno al centro delle nuove puntate in arrivo dall'autunno del 2023. Continueremo quindi, molto probabilmente, a vederli darsi battaglia e chissà se in palio non ci sarà pure il cuore di Adelaide. Il Commendatore e il Barbieri, che per ora si limitano a non godere della simpatia l'uno dell'altro per motivi strettamente economici, potrebbero diventare rivali in amore. Tra Marcello e Adelaide sta crescendo l'intesa e tra i due è ormai chiaro che ci sia una forte attrazione. Ma sino a che punto arriverà? Sfocerà per caso in una bella storia?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide torna nella nuova stagione

Da quanto vi abbiamo detto prima, è chiaro che nella nuova – ottava – stagione ci sarà anche la Contessa. Adelaide se ne andrà alla fine di questa settima edizione e lo farà con un'uscita di scena strepitosa. La Di Sant'Erasmo, parola di Vanessa Gravina, sarà però presente nelle puntate in onda da settembre 2023 e continuerà a farci compagnia con le sue battute sagaci, che solo lei può fare. C'è però da chiedersi se la signora della Soap farà coppia con Marcello oppure tornerà da Umberto, che vedremo vivere un momento di crisi – anticipazione nell'anticipazione – con Flora. Con la contessa ci sarà Maria, che otterrà sempre più importanza nelle puntate, così come ci saranno le Veneri e Irene.

Anticipazioni e Trame Il Paradiso delle Signore: Vittorio tornerà?

Allo stato attuale non abbiamo ancora conferma certa che Vittorio sarà presente nell'ottava stagione. Siamo sicuri che il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni, tornerà nel finale di stagione di questa edizione in corso e forse scoprirà pure di essere diventato padre. Il Conti però potrebbe – e vogliamo pensarla davvero così – fare parte della grande famiglia del Paradiso anche da settembre 2023. Senza di lui, ammettiamolo, non sarebbe la stessa cosa. Per quanto riguarda invece Ezio e Gloria, molte sono le voci che circolano sul loro probabile addio. La Moreau potrebbe lasciare Milano per raggiungere Stefania in America e aiutarla a risolvere i suoi problemi personali – nelle puntate in onda su Rai1 abbiamo scoperto che la ragazza è in lite con Marco – tanto da abbandonare per sempre il suo ruolo di capocommessa, che passerà nuovamente a Irene. Ezio, che ha appena avviato la sua nuova attività, potrebbe decidere di seguirla e di rompere il suo rapporto con Veronica Zanatta. Per il Colombo è più probabile che faccia da spola tra l'Italia e gli Stati Uniti ma non escludiamo che il suo amore per Gloria possa rinascere da un momento all'altro.

Purtroppo al momento non abbiamo altri grandi conferme e anticipazioni certe ma vi promettiamo di tenervi sempre aggiornati.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.