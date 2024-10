Il Paradiso delle Signore raggiunge la puntata numero 1000 e festeggia alla grande… e noi con lui! Ecco come (VIDEO)

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore festeggia il grande traguardo della puntata numero 1000. Appuntamento speciale nel pomeriggio di Rai1 ma anche a Roma, con una mostra dedicata alla Soap a cui noi abbiamo partecipato. Ecco tutto quello che c'è da scoprire su questo grande evento.

ll Paradiso delle Signore festeggia la puntata numero 1000. La Soap di Rai1 conferma il suo successo, cominciato nel 2015 quando il nostro appuntamento pomeridiano era ancora una fiction. I fan possono festeggiare insieme ai protagonisti del Paradiso e insieme a Vittorio, tornato a Milano per incontrare Tancredi e riavere indietro i disegni del padre di Matilde. Ma non solo, la puntata 1000 che vedremo questo pomeriggio, 4 ottobre 2024, sarà celebrata anche alla mostra dedicata al Paradiso, che si sta svolgendo a Roma proprio in questi giorni.

Il Paradiso delle Signore: la Soap celebra la puntata numero 1000

Mille puntate per una Soap nata come una fiction. Ricordiamo ancora quando pensavamo di aver detto per sempre addio al grande magazzino milanese con una lacrimuccia sulla guancia, a causa della morte di Pietro Mori. Poi però la bella sorpresa di vedere le vicende del negozio milanese nel pomeriggio di Rai1. Da allora sino a quest’anno, a guidarlo è stato Vittorio Conti, amico fraterno di Mori (ma anche suo rivale in amore). Dalla nona stagione, la settima daily, Vittorio ha lasciato il ruolo di direttore a Roberto Landi, aiutato da Marcello Barbieri e Matteo Portelli. Per festeggiare la puntata numero 1000, Conti è però tornato a Roma. Le trame lo hanno costretto a ripresentarsi al Paradiso per affrontare Tancredi.

Il Paradiso delle Signore: Vittorio torna a Milano per la puntata numero 1000

Questo pomeriggio, venerdì 4 ottobre 2024, andrà in onda la puntata numero 1000. Sarà un appuntamento molto importante e a tratti commuovente. Vittorio è tornato a Milano e Tancredi ha perso il controllo e gli ha puntato una pistola contro. Il Conti sopravviverà e la sua storia non finirà come quella di Pietro Mori, alla fine della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, quando ancora la Soap era una Fiction. Con questo nuovo finale, fatto di speranza, si festeggerà su Rai1 un traguardo molto importante per tutti i fan del Paradiso. Ma Vittorio farà molto di più. Lascerà un quaderno bianco nelle mani di Roberto Landi, in modo che lui e i tutti i dipendenti e amici del grande magazzino possano scrivere insieme un nuovo futuro.

La puntata numero 1000 coincide quindi con un nuovo inizio, un nuovo futuro per tutti, alla vigilia di una sfida importantissima tra Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda. Sono tante le novità che ancora ci aspettano e come si dice quando si fanno gli auguri di compleanno: 100, anzi 1000 di questi giorni!

Il Paradiso delle Signore si mostra: grandi celebrazioni per la Soap e noi c’eravamo!

Per festeggiare la puntata numero 1000 de Il Paradiso delle Signore è stata allestita una mostra a Roma, a Palazzo Velli, nel cuore di Trastevere. Le celebrazioni sono cominciate lo scorso 24 settembre e continueranno sino al prossimo 6 ottobre 2024. Noi ci siamo stati e vi riveliamo che è stato molto emozionante vedere alcuni degli abiti che abbiamo visto indossare ai nostri personaggi più amati, compresi quelli di Teresa (Giusy Buscemi). Bellissime anche le fotografie di scena appese sui muri, tra cui il grande casquè di Vittorio e Marta, al tempo del loro primo incontro. Ma la mostra non ci ha permesso solo – e non vi permetterà solo – di vedere creazioni artistiche e abiti di scena ma anche di incontrare il cast. Sì perché in ogni giornata potrete incontrare i vostri personaggi preferiti. È vero che mancano solo due giorni alla fine ma c’è ancora tempo, correte a Trastevere.

Noi vi lasciamo un piccolo video per invogliarvi ad andare ma anche per raccontarvi il grande entusiasmo nel festeggiare un grande traguardo come è la puntata numero 1000!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.