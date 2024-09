Il Paradiso delle Signore, in Mostra: La Soap celebra il suo successo e la puntata numero 1000 con un evento molto speciale

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore è tornato a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1. A ottobre festeggerà la sua puntata numero 1000 e lo farà mettendosi in mostra, letteralmente. Arriva infatti un evento per celebrare il successo della Soap di Rai, nata come una fiction e arrivata alla sua nona stagione. Vediamo tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore si mette in mostra, letteralmente. L’amata Soap di Rai1 fa un grande regalo ai propri fan e si mette in bella vista in un evento gratuito, organizzato a Roma, nello spazio espositivo di Palazzo Velli, nel pieno cuore di Trastevere.

Una mostra imperdibile per chi segue le storie del grande magazzino di Milano, sin da quando i suoi racconti erano in formato fiction e il suo direttore era Pietro Mori. L’evento darà l’occasione di festeggiare anche la puntata numero 1000, un grande traguardo per tutta la famiglia del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore: Una Mostra per celebrare il successo della Soap

Il Paradiso delle Signore festeggia il suo successo con una mostra a Roma. La Soap di Rai si racconta al pubblico con un evento imperdibile per i fan delle storie de Il Paradiso. L’appuntamento è a Roma, dal 24 settembre al 6 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, a Palazzo Velli, in Piazza Sant’Egidio 10, nel cuore di Trastevere. Sarà un’occasione non solo per vedere scatti di scena, creazioni artistiche e abiti di scena ma anche per incontrare il cast. In ogni giornata si avrà l’opportunità di conoscere di persona gli attori che ogni pomeriggio ci fanno compagnia con le loro storie d’amore, di intrighi e di passione, che nella nuova stagione cominciata in questo settembre, hanno già toccato temi scottanti di quei tempi – la Soap è ambientata negli anni Sessanta – e purtroppo a volte ancora attuali.

Il Paradiso delle Signore, In Mostra: si festeggia la puntata numero 1000

La mostra de Il Paradiso delle Signore è nata però anche per festeggiare insieme ai fan la puntata numero 1000, che verrà messa in onda il 4 ottobre 2024. Si tratta di un traguardo molto importante per la Soap, che si è vista confermare di anno in anno nonostante i problemi e il pericolo - corso qualche anno fa - di essere cancellata. Tutto questo grazie all’amore che gli spettatori le hanno sempre dimostrato, sin dai tempi in cui Il Paradiso era una fiction con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Le puntate delle prime due stagioni, in formato serale, sono andate in onda all’inizio di quest’estate e hanno dimostrato quanto ancora ci sia affetto per “le vecchie puntate” e le “vecchie edizioni”. E quest’anno, la nuova stagione con la puntata numero mille, promette di essere una delle migliori.

Il Paradiso delle Signore: Perché tanto successo per la Soap?

Ma vi siete mai chiesti il perché di tanto successo? Siamo sicuri che vi siete già posti questa domanda e che vi sarete dati la nostra stessa risposta. Il Paradiso delle Signore ha successo non solo per le belle e intriganti storie che racconta ma perché parla del nostro paese, in un momento storico di grande spessore, quello del boom economico, della rivalsa e della rivincita dell’Italia e degli italiani. E il racconto non passa solo dalla moda, la cui evoluzione è seguita passo dopo passo dagli abiti eleganti a quelli funzionali, passando per le nuove divise delle Veneri, sempre meno commesse e sempre più protagoniste. La Soap – e la fiction prima di lei – narra infatti storie di vita quotidiana e vera ed è bellissimo come sono inseriti alcuni personaggi davvero esistiti, passati per il grande magazzino – come Mary Quant, per citarne una dei tanti – ma anche come sono raccontanti programmi ormai diventati storia della televisione, come Carosello, Lascia o Raddoppia? e Sanremo.

Insomma Il Paradiso delle Signore si mostra raccontando se stesso, il suo successo ma anche raccontando un po’ di noi e questo lo fa ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai1.

La mostra no, ci piacerebbe durasse per sempre ma è a Roma solo sino al 6 ottobre 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.