Il Paradiso delle Signore, in arrivo la Settima Stagione: Ecco chi ci sarà e chi potrebbe dire Addio alla Soap

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi, e sta per iniziare la settima! Quali sono i protagonisti che continueremo a vedere aggirarsi per il grande magazzino? Scopriamolo insieme!

Chi tra Umberto, Ludovica, Marcello e Salvatore ritroveremo anche nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore? Ecco qui la risposta!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto ci sarà anche nella Settima Stagione!

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi, e numerosi attori che fanno parte del cast della soap in questione hanno parlato sui loro profili social di un "ultimo ciack". I fan de Il Paradiso delle Signore, comunque, non hanno nulla da temere: è in arrivo la settima stagione. Chi rivedremo, quindi, in futuro, e a chi, invece, dovremo dire addio? Ad esempio, l'interprete di Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, ha confermato che continuerà a recitare per questa serie TV. Al momento, il Commendatore è in pensiero per Adelaide, partita all'improvviso e svanita nel nulla. Umberto, però, nel frattempo è andato a letto con Flora, la quale, delusa dal fatto che l'amante pensi ancora alla Contessa, fa una scottante rivelazione a Dante. La stilista confessa a quest'ultimo che il Guarnieri ha scritto una lettera in cui ha ammesso il coinvolgimento della di Sant'Erasmo nella misteriosa morte di Achille Ravasi; il Romagnoli è pronto ad utilizzare l'informazione ricevuta contro il nemico. Come si concluderanno le vicissitudini sentimentali e professionali di Umberto?

Ludovica confermata mentre Marcello è in forse, nelle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Che cosa ne sarà di Ludovica Brancia di Montalto e di Marcello Barbieri? Gli attori che danno il volto ai due innamorati, rispettivamente Giulia Arena e Pietro Masotti, hanno entrambi fatto riferimento alla fine delle riprese della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore; tuttavia, mentre la prima ha confermato che la rivedremo nei panni della figlia di Flavia, il secondo ci ha lasciati col dubbio se lo rivedremo o meno nei panni del barista. Ad ora, la coppia non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi: prima era Adelaide ad opporsi al loro amore, mentre adesso è la madre di Ludovica. La Brancia senior, infatti, vorrebbe che la figlia trovasse un "partito migliore"... e, guarda caso, è da poco giunto a Milano un ricco uomo d'affari, vedovo ed interessato alla Brancia junior, Ferdinando di Torrebruna. Marcello, allora, continuerà ad essere il partner della bionda, oppure se ne andrà e lascerà il posto al rivale?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore non mancherà nella Settima Stagione!

Per finire, Emanuel Caserio, l'interprete di Salvatore Amato, ha scritto sui social: "Le riprese sono finite ed un capitolo si chiude... Ora si torna in pista con nuove sfide". Quali sono le "nuove sfide" a cui fa accenno l'attore? Caserio ha confermato: si stava riferendo alle riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore! Attualmente, il fratello di Tina ha comprato un appartamento affinché diventi il nido d'amore da condividere con Anna, alla quale, tra l'altro, vuole fare la proposta di matrimonio. Ciò che Salvo ignora è che, in realtà, più che essere felice, l'aiuto-contabile si sente in colpa. La Imbriani vede quanto il fidanzato si prodighi per lei, e sa che, quindi, lui non merita le menzogne che gli rifila. Anna è sul punto di vuotare il sacco con l'Amato? E come reagirà quest'ultimo?

