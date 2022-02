Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 14 al 18 febbraio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 14 al 18 febbraio 2022

Puntata in onda Lunedì 14 febbraio 2022

Ezio ha reagito alla falsa confessione di Veronica sulla lettera alla Moreau andando via di casa. La Zanatta, quindi, si decide ad affrontare faccia a faccia Gloria. Mentre le voci sulla strana assenza di Adelaide iniziano a propagarsi, Dante e Fiorenza si organizzano per "colpire" Umberto. Al Paradiso, intanto, si festeggia San Valentino distribuendo cuori di cioccolata alle clienti. Per l'occasione Dante fa una sorpresa a Beatrice. Le Veneri si concedono una serata in bicicletta. Ezio, a sorpresa, torna a casa ma annuncia a Veronica di voler rinviare il matrimonio.

Puntata in onda Martedì 15 febbraio 2022

Gemma vorrebbe confessare a Ezio di essere l'autrice della lettera, ma Veronica la ferma. Umberto sprona Flora ad accettare un invito a pranzo da parte di Dante per carpire informazioni sui suoi piani, ma la cosa gli si ritorce contro. Sempre con l'intento di riconquistare Tina, Sandro stringe accordi con Brivio per scrivere la canzone del musicarello. Veronica vuole recuperare il rapporto con Ezio e, per rispettare la sua volontà, annulla la data delle nozze. Ezio apprezza il gesto ma chiede tempo: ancora non si fida di lei.

Puntata in onda Mercoledì 16 febbraio 2022

Su consiglio di Vittorio, Sandro va a conoscere l'attrice che dovrà cantare il suo pezzo per il musicarello, ma ne rimane poco entusiasta. Agnese chiama Armando da Roma e gli racconta che Rocco ha perso la testa per un'altra; Maria non sospetta nulla. Gloria si trova a soccorrere una donna in travaglio ed Ezio la aiuta: l'improvvisa nascita del bambino al Paradiso li avvicina ulteriormente. Flora ammette di sentirsi molto legata a Umberto e tra i due accade qualcosa di inaspettato.

Puntata in onda Giovedì 17 febbraio 2022

Sandro vede Tina come sua musa ispiratrice per scrivere la canzone del musicarello. Intanto Flora, dopo aver passato una notte di passione con Umberto, si risveglia senza di lui accanto: il Guarnieri è preso dalle ricerche di Adelaide. Successivamente, la Gentile- Ravasi si imbatte casualmente in Dante al Circolo e durante la conversazione si lascia scappare un dettaglio pericoloso sulla lettera di Umberto, in cui il Guarnieri le svelava il coinvolgimento della Contessa nella morte di Achille. Dopo questa rivelazione, il Romagnoli sembra più motivato che mai a impossessarsi del documento per ricattare Umberto. Nel frattempo Gloria ed Ezio sono sempre più vicini...

Puntata in onda Venerdì 18 febbraio 2022

I sensi di colpa di Gemma aumentano a dismisura quando scopre che il matrimonio di sua madre con Ezio è stato rimandato. La ragazza si convince a confessare la verità al Colombo. Intanto, Salvatore porta Anna a vedere la casa che ha preso per loro, per poi farle la fatidica proposta. Fiorenza riesce ad impossessarsi della lettera di Umberto dopo essersi intrufolata a Villa Guarnieri e la consegna a Dante: l'uomo ha ora tutto ciò che gli serve per mettere il Guarnieri spalle al muro! Vittorio invita Tina a trascorrere la serata al Paradiso e l'Amato non potrebbe essere più felice, ma in realtà si tratta di una scusa: ad aspettarla nel grande magazzino ci sarà infatti Sandro...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.