Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2022: Flora tradisce Umberto. Dante pronto ad attaccare!

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 17 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Flora si lascia sfuggire una notizia molto importante su Adelaide. Dante è pronto ad approfittarne.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 17 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Sandro ha scritto il musicarello pensando a Tina e alla sua voce ma la scelta di Brivio sembra ostacolarlo. Flora si sveglia senza Umberto accanto. Il Guarnieri è tornato a pensare ad Adelaide, che ancora non dà sue notizie. La Gentile-Ravasi, delusa dal comportamento del Commendatore, si lascerà andare a una confidenza con Dante. Gli rivelerà della lettera che Umberto le ha scritto e in cui le ha raccontato del coinvolgimento di Adelaide nella morte di Ravasi. Il Romagnoli, felice di questa notizia, escogiterà un modo per impossessarsi del documento per ricattare il suo rivale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto abbandona Flora

Flora e Umberto hanno passato la notte insieme. Tra i due è scoppiata la passione, complice la dolce confessione della Gentile-Ravasi al Commendatore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che per la ragazza il risveglio non sarà per nulla romantico. Flora si accorgerà di essere rimasta sola nel letto. Umberto tornerà subito a pensare ad Adelaide e alla sua scomparsa, dimostrando ancora una volta che la donna più importante della sua vita è la Contessa. La stilista non prenderà di certo bene questo atteggiamento. Capirà di aver fatto un errore? Di sicuro a capire che c'è stato un errore sarà Sandro. Il Recalcati – insoddisfatto dell'attrice scelta da Brivio – scriverà la canzone del musicarello pensando a Tina, desideroso di vedere lei dietro la macchina da presa.

Flora tradisce Umberto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 febbraio 2022

Flora si sveglierà sola nel letto dopo aver passato la notte con Umberto. La ragazza non ne sarà di sicuro contenta e il suo malumore finirà per creare dei guai. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, durante un incontro fortuito al Circolo, la Gentile-Ravasi si lascerà scappare un dettaglio piccante con Dante. Gli rivelerà di essere in possesso di una lettera, scritta da Umberto, in cui il Guarnieri rivela come Adelaide è coinvolta nella morte di Achille. La novità stuzzicherà la curiosità del Romagnoli, che troverà in questo, un modo per vendicarsi del suo rivale. Dovrà però mettere le mani sul documento... e presto!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria ed Ezio molto vicini!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gloria ed Ezio, dopo aver assistito una donna in travaglio, sembreranno essere sempre più vicini. Veronica ha annullato la data delle loro nozze e ora il Colombo, che è andato via di casa, potrebbe addirittura cercare di ricucire il suo rapporto con l'ex moglie, di cui sembra ancora innamorato. Ma come finirà questa storia? La Moreau avrà la sua opportunità di ricominciare?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.