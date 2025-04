Il Paradiso delle Signore, ecco quando tornerà in onda regolarmente la Soap di Rai1

Anticipazioni TV

Settimana particolare per Il Paradiso delle Signore. La Soap ha subito grandi cambiamenti di palinsesto e scopriamo insieme quando è previsto il suo ritorno su Rai1.

Il Paradiso delle Signore ha attraversato una settimana molto complessa, forse la più complessa di tutta la sua storia. I cambi di programmazione avvenuti dopo la morte di Papa Francesco, scomparso nella prima mattina del 21 aprile 2025, hanno causato diversi Stop alla Soap, che non è andata in onda né il 22 aprile 2025 né il 23 aprile 2025.

Ma quindi quando tornerà in onda il nostro appuntamento con Il Paradiso?

Il Paradiso delle Signore: Soap in onda sì e in onda no, è giallo!

Settimana terribile per Il Paradiso delle Signore che a pochi giorni poche puntate dal gran finale della nona stagione ha visto modificare la sua programmazione più e più volte. Come abbiamo detto prima, il 21 aprile 2025 era già previsto lo Stop a cui si sono aggiunti, dopo la morte di Papa Francesco, quelli del 22 e del 23 aprile, causando un slittamento lunghissimo per gli episodi.

Il grande problema di tutto questo è dato dal fatto che la Soap si sta avviando alla conclusione e la data prevista, prima di tutto quello che è successo, era per il 2 maggio 2025, con l’inizio (il 5 maggio 2025) di una nuova, Ritorno a Las Sabinas. Attualmente la guida Rai ci rivela che alcune puntate perdute in questi giorni andranno in onda la prossima settimana.

Il Paradiso delle Signore va in onda solo il 24 e il 25 aprile 2025

Il Paradiso delle Signore va in onda due sole volte durante questa settimana. La Soap sarà trasmessa il 24 aprile 2025, ovvero tra qualche oretta, e sarà la puntata che era prevista prima per il 22 e poi per il 23 aprile 2025 e in cui Marta confesserà a Enrico di non poter avere figli, Elvira si sentirà sempre più stanca e le Veneri scopriranno che Rita non è stata assunta da Alitalia. Ma ecco le anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore del 24 aprile 2025.

Nell'aggiornamento dell'ultim'ora della guida Rai, diverso rispetto a quanto previsto ieri, Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche il 25 aprile 2025. Rimaniamo in allerta per scoprire se durante questa settimana ci saranno ulteriori cambiamenti o se le altre puntate saltate verranno recuperate prossimamente magari con un doppio appuntamento.

