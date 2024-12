Il Paradiso delle Signore: ecco chi è davvero Odile. Vita e Carriera dell’attrice Arianna Amadei

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Odile, la figlia di Adelaide nella Soap di Rai1, Il Paradiso delle Signore, e sulla sua interprete, l’attrice Arianna Amadei.

Tra i nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore 9 è arrivata Odile, la figlia della Contessa. Adelaide ha scoperto che sua bambina non era morta come le era stato detto e per tutta l’ottava stagione ha sperato di poter recuperare il suo rapporto con la ragazza, che ha raggiunto a Ginevra, dove lei ha vissuto per tutta la vita, allevata da una coppia di conoscenti della famiglia dei Sant’Erasmo. Nelle prime puntate della nuova stagione della Soap, cominciata nel settembre 2024, la giovane – ormai orfana – si è trasferita a Milano, a Villa Guarnieri.

Abbiamo quindi finalmente conosciuto la giovane Odile, un personaggio che avevamo la curiosità di vedere da tempo e abbiamo scoperto che per interpretare la giovane contessina è stata scelta l’attrice Arianna Amadei. Scopriamo insieme qualcosa in più sul suo personaggio e di lei.

Il Paradiso delle Signore: Focus sul personaggio di Odile

Odile è tra i nuovi personaggi della nona stagione de Il Paradiso delle Signore anche se abbiamo saputo di lei già nell’ottava stagione. La figlia di Adelaide si è rivelata una giovane ambiziosa e dallo spirito nobile, decisa a non sfruttare il buon nome della sua vera madre ma di volersela cavare da sola, come ha sempre fatto in passato. Più che come una contessina, vuole comportarsi come una ragazza borghese, cresciuta da una famiglia amorevole di imprenditori, che le ha insegnato il valore del lavoro e dell’impegno.

Nel corso delle puntate abbiamo scoperto il suo desiderio di diventare una donna d’affari, sempre con le proprie forze. Questo progetto l’ha fatta scontrare con sua madre, che con il tempo ha capito di dover lasciare spazio alla sua bambina, ma l’ha anche avvicinata a Umberto, che lei ritiene la persona che più di tutte può insegnarle come si diventa un manager di successo. Il rapporto che si è creato tra lei e Guarnieri preoccupa la Contessa ma anche noi, che abbiamo immaginato che Umberto possa essere suo padre. La verità su questa faccenda verrà sicuramente presto rivelata e per ora ci sono solo supposizioni.

Odile ha stretto un forte legame con sua cugina Marta mentre rimane molto fredda nei confronti di Tancredi e di Giulia Furlan, la nuova stilista della Galleria Milano Moda, a lei piuttosto ostile a causa della sua inesperienza. La contessina sarà sicuramente destinata a intensificare il suo rapporto con Matteo, rimasto solo dopo la rottura con Maria.

Il Paradiso delle Signore: ecco chi è davvero Odile. Vita e Carriera dell’attrice Arianna Amadei

Odile è interpretata dalla bellissima Arianna Amadei. L’attrice è nata il 15 novembre 2001 a Modena e ha frequentato il Liceo Linguistico e la MUMO Arts Academy (chiamata precedentemente la Mumo Musical Modena). Approda in TV a soli 14 anni, quando viene scelta per il ruolo di Giada nella terza e quarta stagione della serie TV Disney, Alex & Co.

Nel 2019 segue il seminario di Michael Margotta e nel 2020 si diploma, pronta a continuare la sua carriera d’attrice. Nel 2023 prende parte al film di Alessandro Siani, Tramite Amicizia e nello stesso anno prende parte alla serie The romance of billionaire.

Ottiene una grande visibilità nel 2024 quando approda nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, nei panni di un personaggio attesissimo come quello di Odile, la figlia di Adelaide. Nel frattempo si iscrive all’università, in psicologia, e lavora come modella. Dalla sua pagina Instagram scopriamo che tra le tante sfilate a cui ha partecipato ci sono quelle di Dolce & Gabbana e di Luisa Spagnoli.

A novembre 2024 ha festeggiato la sua laurea con parenti, amici e con il suo amore!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.