Il Paradiso delle Signore: Umberto è il padre di Odile? Un dettaglio ce lo fa sospettare

Anticipazioni TV

Umberto è il padre di Odile? Per noi potrebbe essere. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore non è ancora stato rivelato chi sia il papà della bella figlia di Adelaide ma un dettaglio, anzi una frase, ci ha fatto drizzare le antenne e ci ha fatto pensare che la giovane possa essere una Guarnieri.

Umberto potrebbe essere il padre di Odile. Stavolta la nostra è un’affermazione e attendiamo le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore per confermare o meno la nostra supposizione, maturata dopo aver colto un probabile indizio negli episodi della Soap, andati in onda su Rai1. Ma cosa ci ha fatto venire in mente che Guarnieri possa essere il papà della giovane contessina, a parte il rapporto amoroso che Adelaide ha avuto con suo cognato? Ve lo riveliamo subito.

Il Paradiso delle Signore: Odile potrebbe essere una Guarnieri

In un nostro precedente articolo ci siamo già interrogati su chi potesse essere il padre di Odile e avevamo scartato – anche se non con troppa convinzione – Umberto. Guarnieri, per noi, avrebbe potuto scoprire molto velocemente se fosse o meno il papà della nuova arrivata e, con il suo desiderio di scoprire i segreti che lo circondano, avrebbe sin da subito indagato su questa possibilità. Ma un dettaglio anzi una conversazione tra lui e Adelaide, ci ha fatto spuntare le antennine del sospetto e ci ha fatto ricredere. Abbiamo avuto la sensazione che la nostra prima ipotesi fosse sbagliata e che in realtà la verità l’avessimo sotto il naso da sempre, senza rendercene conto. Ma cosa ci ha fatto cambiare così tanto idea?

Un dettaglio ci fa sospettare che Odile sia figlia di Umberto. Ecco cosa è successo ne Il Paradiso delle Signore

Qual è questo dettaglio di cui vi abbiamo parlato prima anzi qual è la conversazione che ci ha fatto sospettare? Eccovela svelata.

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda recentemente su Rai1, Adelaide ha messo in guardia Umberto e gli ha chiaramente detto di non intromettersi nella vita di sua figlia e nel rapporto tra loro. La Contessa ha gelato il Commendatore dicendogli “Odile è mia”, aggiungendo di starle lontano. Ora, è verissimo che Umberto non abbia più un ottimo rapporto con sua cognata e che lei abbia paura che il suo antico amante metta lei o la sua bambina nei guai ma questa frase ci è sembrata fin troppo dura. Perché tanta foga nel ricordare a Guarnieri che la giovane appassionata di auto è sua? La cosa ci sembra esagerata a meno che...

Il Paradiso delle Signore: Perché Adelaide nasconde la verità a Odile e Umberto?

Partiamo con il dire che sappiamo che tra Adelaide e Umberto le cose non sono più quelle di una volta e che il Commendatore in passato, non si è fatto scrupolo di rendere impossibile la vita della cognata. Il caso Hofer è stato l’ultimo dei tentativi di Guarnieri di far prevalere le sue ragioni su tutto e tutti e di prendersi quello che riteneva suo, di diritto o no. Adelaide non ha potuto sopportare più l’atteggiamento del suo ex amato e ha quindi preso le distanze da lui. Ma il desiderio di tenere unita la famiglia e di non creare scandalo, l’ha convinta a passare oltre ma non a lasciare che il padre di Marta e Riccardo si avvicini troppo a sua figlia Odile.

Adelaide potrebbe solo aver paura – come effettivamente dichiara – che Umberto finisca per sporcare il candore della ragazza, che ha appena riabbracciato, e che possa farla cadere nelle subdole sue trame, come un tempo ha fatto con Flora, rendendola la sua più grande nemica. Ma potrebbe avere questo timore anche anzi soprattutto perché Umberto è il padre di Odile e se lo venisse a scoprire, come ha già fatto in passato, non le lascerebbe certo campo libero nell’aiutare la giovane a costruirsi il suo futuro. La Contessa perderebbe la sua occasione di avere una famiglia tutta sua, senza intromissioni del suo ex amante, a cui ha dovuto lasciare l’ultima parola quando si è trattato dei suoi nipoti.

Insomma, dopo aver visto quella conversazione tra loro, abbiamo avuto il sentore che Adelaide non volesse perdere una sua conquista personale, un suo dono, che non vuole condividere con nessuno, specialmente con una persona come Umberto, che è sempre stato in grado di fagocitare lei e tutte le sue vittorie, come se fossero carta straccia.

Per difendere Odile ma anche se stessa, la nostra Contessa ha - per noi - deciso di non rivelare mai a Umberto di essere lui il padre di sua figlia ma la curiosità della ragazza e alcuni dettagli, che molto probabilmente emergeranno nelle prossime puntate della Soap, potrebbero finire per confermare (o meno) questa nostra teoria.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.