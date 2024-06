Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni nuova stagione: la figlia di Adelaide si trasferisce a Milano

Anticipazioni TV

Nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda da settembre su Rai 1, Odile si trasferisce a Milano dalla madre Adelaide di Sant'Erasmo. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore torna a settembre 2024 su Rai 1 con le puntate della nona stagione della soap. Nel frattempo, trapelano le prime Anticipazioni sul cast e sulla trama, e arriva la notizia del trasferimento di Odile, la figlia di Adelaide di San’Erasmo, dalla Svizzera a Milano. Ecco tutti i dettagli e il nome dell’attrice che presterà il volto al nuovo personaggio della soap ambientata nel Grande Magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore 9, Odile arriva a Milano!

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si prospetta piena di cambiamenti soprattutto dal punto di vista del cast. L’addio di Alessandro Tersigni è stato confermato, l’attore non torna nella soap di Rai 1 per questo anno, e lascia che aleggi il mistero sulla nuova vita del suo personaggio insieme a Matilde Frigerio, lontano da Milano dopo la fuga a casa della denuncia per adulterio depositata da Tancredi di Sant’Erasmo contro la moglie. Anche Flora Gentile Ravasi si terrà lontana dal capoluogo milanese dopo aver piantato in asso Umberto Guarnieri, stanca di essere messa da parte a causa della sua vendetta nei confronti di Marcello Barbieri, accecato di gelosia per la love story tra il giovane e la contessa Adelaide, mentre è certa la presenza di Matteo Portelli, che potrebbe aver messo fine alla storia d’amore con Maria Puglisi. Proprio per la contessa arriva una lieta novità, con il trasferimento della figlia Odile a Milano vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni.

Odile si trasferisce da Adelaide: Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell’ultima stagione della soap andata in onda su Rai 1, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha rivelato al mondo di avere una figlia, che ha sempre tenuto segreta affidandola ad alcuni parenti in Svizzera, e ha intrapreso un lungo percorso per farsi accettare dalla ragazza e chiederle perdono, nella speranza di ricucire il rapporto mai sbocciato. Dopo molta fatica, Adelaide ha conquistato nuovamente sua figlia Odile e ha trascorso molte settimane con lei, facendo temere ai fan de Il Paradiso delle Signore il suo addio definitivo alla serie per amore della figlia ritrovata. Adelaide, invece, è tornata a Milano e si è resa protagonista di alcune dinamiche fondamentali, soprattutto nell’epilogo quando è proprio lei a smascherare Umberto Guarnieri e i suoi intrighi contro il fidanzato Marcello Barbieri. Nel corso della nuova stagione, che andrà in onda a settembre 2024, Adelaide e Marcello vivranno la loro love story non senza scontrarsi con Guarnieri, ma per la contessa ci sarà una nuova spalla a cui poggiarsi grazie al trasferimento di Odile a Milano. Esatto, la figlia di Adelaide arriva in città ed è pronta ad iniziare una nuova vita!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: chi sarà l’attrice di Odile?

Buone notizie per i fan di Adelaide: l’attrice Vanessa Gravina conferma la sua presenza nella nona stagione de Il Paradiso delle Signore, e con lei arriva anche la figlia Odile come nuovo personaggio ufficiale della soap. Ma chi presterà il volto alla giovane ragazza, pronta a cominciare una nuova vita insieme alla madre? Sul web circola il nome dell’attrice che interpreterà Odile, ovvero la giovane Arianna Amadei. Ma quali sono le Anticipazioni che riguardano la figlia della contessa? Sappiamo che Odile sta cercando la sua strada, venendo a patti con il ritrovato rapporto con una madre sempre assente, che è una ragazza caparbia e molto scaltra, ma anche fragile. Nello stesso momento in cui Odile si trasferisce a Milano, anche Portelli torna in città e c’è chi è pronto a scommettere che tra i due ci sarà del tenero, con Maria Puglisi ormai a Parigi.

