Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 23 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 23 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: scopriamo le anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 ottobre 2025 - dopo aver avuto un incontro con Rosa e aver capito che tra lui e la Camilli potrebbe essere un addio – tanto da spingere la ragazza a prendere una decisione definitiva – Marcello penserà di confidarsi con Matteo e di rivelargli i suoi sentimenti contrastanti. Caterina invece confesserà alle Veneri della sua storia d’amore segreta e dei problemi che ha con il suo innamorato. La ragazza sarà sempre più nervosa e Fulvio, resosi conto di tutto, cercherà un modo per parlarle. Sarà però costretto a chiedere consiglio a Concetta. Ciro scoprirà un dettaglio su Johnny e il cugino di Delia rischierà di perdere la stima del Puglisi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo insieme la trama della puntata del 23 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 ottobre 2025 - Luca comincerà a rendersi conto che il giovane Palladini nasconde un problema molto grave e con se stesso. Convinto a volergli dare una mano, farà di tutto per scoprire cosa lo tormenti. Intanto Eduardo farà ancora più fatica a sopportare le provocazioni di Grillo e potrebbe finire per fare un’altra mossa falsa che darà ragione al poliziotto. Clara, molto spaventata, vivrà un momento di grande tensione. Alfredo dovrà invece dimostrare a Cotugno di essergli fedele… ma come? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

