Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2025

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 22 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore: vediamo insieme le anticipazioni della puntata del 22 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 ottobre 2025 - Greta riuscirà – con una scusa – a rimanere alla GMM e lei ed Ettore affileranno i coltelli per prendersi la loro vendetta. Intanto Marcello e Rosa riusciranno a uscire dall’imbarazzo dei giorni precedenti, provocato dal loro bacio mentre Irene si troverà a dover cercare una nuova Venere per sostituire Elvira. Delia avrà paura di essersi allontanata da Botteri mentre a Villa Guarnieri nessuno sembrerà felice del ritorno di Marina e del fatto che la diva debba cantare alle nozze della Contessa. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: ecco la trama della puntata del 22 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 ottobre 2025 - Castrese, uscito dall’ospedale, deciderà di prendersi la sua rivincita su Gagliotti riprendendosi quello che gli è stato sottratto con la forza. Tutto questo capiterà proprio quando l’avvocato La Rocca dirà a Marina e Roberto di aver messo a punto una strategia per aiutare Ferri. Intanto Rosa sarà sempre più in ansia sia per via del chiarimento che deve a Pino e della notte d’amore con Damiano sia per l’imminente processo a Eduardo, che cercherà di rimanere tranquillo. Guido tenterà di tranquillizzare Alfredo, convinto che Cotugno non ha voglia di rivalsa… ma sarà davvero così? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

