Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 21 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Vediamo insieme cosa succederà oggi 21 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 ottobre 2025 - Rosa non riuscirà a dimenticare Marcello e il loro bacio e vivrà dei momenti di profonda malinconia, sapendo che presto Barbieri sposerà Adelaide. Intanto Paola, la moglie di Rodolfo, dopo l’arresto di suo marito vorrà parlare con Rosa e le confiderà di essere stata anche lei vittima di violenza. Marina Valli tornerà al Paradiso per scegliere il suo abito per il matrimonio di Adelaide e Marcello e collaborerà con Matteo per un nuovo musicarello. Delia invece rischierà di non poter partecipare alla sfilata degli Ambrosini ma suo cugino Johnny l’aiuterà a risolvere la situazione. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Un Posto al Sole: scopriamo insieme la trama della puntata del 21 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 ottobre 2025 - Rosa sarà sempre più confusa e travolta da emozioni contrastanti. Per questo motivo farà molta fatica ad affrontare il postino e tenterà di non farsi travolgere dalle sue preoccupazioni provocate anche dall’imminente processo di Eduardo. Intanto Cotugno scoprirà che Alfredo lo ha ingannato e non prenderà per nulla bene questa scoperta, tanto da inferocirsi contro di lui. Renato sarà molto felice del ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini e chissà se i due, da questo momento, riprenderanno a frequentarsi come un tempo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

