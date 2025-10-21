TGCom24
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2025

Silvia Farris

Vediamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 21 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni delle due Soap di Rai1 e Rai3.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 ottobre 2025

Vediamo insieme cosa succederà oggi 21 ottobre 2025 nella puntata de Il Paradiso delle Signore e in quella di Un Posto al Sole. L'appuntamento è sempre alle ore 16.00 con la Soap tutta italiana di Rai1 mentre nella fascia serale ci aspetta la soap partenopea, trasmessa dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Ecco che cosa accadrà negli episodi.

Il Paradiso delle Signore: ecco le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2025

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 21 ottobre 2025 - Rosa non riuscirà a dimenticare Marcello e il loro bacio e vivrà dei momenti di profonda malinconia, sapendo che presto Barbieri sposerà Adelaide. Intanto Paola, la moglie di Rodolfo, dopo l’arresto di suo marito vorrà parlare con Rosa e le confiderà di essere stata anche lei vittima di violenza. Marina Valli tornerà al Paradiso per scegliere il suo abito per il matrimonio di Adelaide e Marcello e collaborerà con Matteo per un nuovo musicarello. Delia invece rischierà di non poter partecipare alla sfilata degli Ambrosini ma suo cugino Johnny l’aiuterà a risolvere la situazione. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 ottobre 2025.

Un Posto al Sole: scopriamo insieme la trama della puntata del 21 ottobre 2025

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 21 ottobre 2025 - Rosa sarà sempre più confusa e travolta da emozioni contrastanti. Per questo motivo farà molta fatica ad affrontare il postino e tenterà di non farsi travolgere dalle sue preoccupazioni provocate anche dall’imminente processo di Eduardo. Intanto Cotugno scoprirà che Alfredo lo ha ingannato e non prenderà per nulla bene questa scoperta, tanto da inferocirsi contro di lui. Renato sarà molto felice del ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini e chissà se i due, da questo momento, riprenderanno a frequentarsi come un tempo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 ottobre 2025

